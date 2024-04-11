"Чистая Арктика" презентовала на выставке "Россия" кино об экспедиции на Чукотку

На выставке "Россия" в павильоне "Атом" 10 апреля состоялась презентация фильма "Чистая Арктика: на краю Земли" о самой дальней и наиболее длительной из экспедиций проекта "Чистая Арктика". Зрителям показали уникальные кадры, которые сняли добровольцы во время уборки самого восточного из российских регионов — Чукотки.

На выставке "Россия" прошёл показ фильма "Чистая Арктика: на краю Земли". Видео © Предоставлено Life.ru

Экспедиция "Чистой Арктики" состоялась летом 2023 года при поддержке государственной корпорации "Росатом". Её длительность составила 42 дня при общем маршруте протяжённостью в 650 километров. Добровольцы преодолевали путь на самых разных видах транспорта: вертолётах, автомобилях, байдарках и вездеходах, в итоге добравшись до пунктов назначения — города Певек, мысов Биллингс и Вевман, где организовали уборку мусора при содействии местных жителей. Всего удалось собрать сотни тонн металлолома, который был отправлен на переработку.

Презентация фильма "Чистая Арктика: на краю Земли" на выставке "Россия". Фото © Предоставлено Life.ru

"Арктика достойна того, чтобы её увидели, чтобы её полюбили, но период освоения Арктики — сороковые годы прошлого века — оставил огромное количество промышленных артефактов. Это лом чёрных металлов, это бочкотара. Конечно, наша природа заслуживает того, чтобы её привели в первоначальное состояние. И проект "Чистая Арктика" как раз об этом. Я хочу выразить глубочайшую благодарность эковолонтёрам", — рассказал в обращении к добровольцам и зрителям губернатор Чукотского АО Владислав Кузнецов, признав, что "Чистая Арктика" проделала грандиозную работу.

На мероприятии выступили и другие спикеры: директор Департамента развития Арктической зоны Российской Федерации и реализации инфраструктурных проектов Минвостокразвития Илья Чернов, идейный вдохновитель проекта "Чистая Арктика", капитан атомного ледокола "50 лет Победы" Дмитрий Лобусов, депутат Госдумы от Чукотки Елена Евтюхова и глава общественного экологического проекта "Чистая Арктика" Андрей Нагибин. Все они поблагодарили эковолонтёров за труд и подчеркнули важность сохранения чистоты природы и, в частности, бережного освоения региона.

Презентация фильма "Чистая Арктика: на краю Земли" на выставке "Россия". Фото © Предоставлено Life.ru

"Чистая Арктика" — это экологический проект, который был создан для того, чтобы очистить Арктику от отходов, появившихся после активного освоения арктических территорий в период СССР. Участниками проекта стали добровольцы из России и других стран. "Чистая Арктика" отправляется в поездки уже три года подряд, за это время удалось убрать 12 тысяч тонн отходов. Частью проекта стали свыше восьми тысяч волонтёров.