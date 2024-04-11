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11 апреля, 12:28

"Чистая Арктика" презентовала на выставке "Россия" кино об экспедиции на Чукотку

Презентация фильма "Чистая Арктика: на краю Земли" на выставке "Россия". Обложка © Предоставлено Life.ru

Презентация фильма "Чистая Арктика: на краю Земли" на выставке "Россия". Обложка © Предоставлено Life.ru

На выставке "Россия" в павильоне "Атом" 10 апреля состоялась презентация фильма "Чистая Арктика: на краю Земли" о самой дальней и наиболее длительной из экспедиций проекта "Чистая Арктика". Зрителям показали уникальные кадры, которые сняли добровольцы во время уборки самого восточного из российских регионов — Чукотки.

На выставке "Россия" прошёл показ фильма "Чистая Арктика: на краю Земли". Видео © Предоставлено Life.ru

Экспедиция "Чистой Арктики" состоялась летом 2023 года при поддержке государственной корпорации "Росатом". Её длительность составила 42 дня при общем маршруте протяжённостью в 650 километров. Добровольцы преодолевали путь на самых разных видах транспорта: вертолётах, автомобилях, байдарках и вездеходах, в итоге добравшись до пунктов назначения — города Певек, мысов Биллингс и Вевман, где организовали уборку мусора при содействии местных жителей. Всего удалось собрать сотни тонн металлолома, который был отправлен на переработку.

Презентация фильма "Чистая Арктика: на краю Земли" на выставке "Россия". Фото © Предоставлено Life.ru

Презентация фильма "Чистая Арктика: на краю Земли" на выставке "Россия". Фото © Предоставлено Life.ru

"Арктика достойна того, чтобы её увидели, чтобы её полюбили, но период освоения Арктики — сороковые годы прошлого века — оставил огромное количество промышленных артефактов. Это лом чёрных металлов, это бочкотара. Конечно, наша природа заслуживает того, чтобы её привели в первоначальное состояние. И проект "Чистая Арктика" как раз об этом. Я хочу выразить глубочайшую благодарность эковолонтёрам", рассказал в обращении к добровольцам и зрителям губернатор Чукотского АО Владислав Кузнецов, признав, что "Чистая Арктика" проделала грандиозную работу.

На мероприятии выступили и другие спикеры: директор Департамента развития Арктической зоны Российской Федерации и реализации инфраструктурных проектов Минвостокразвития Илья Чернов, идейный вдохновитель проекта "Чистая Арктика", капитан атомного ледокола "50 лет Победы" Дмитрий Лобусов, депутат Госдумы от Чукотки Елена Евтюхова и глава общественного экологического проекта "Чистая Арктика" Андрей Нагибин. Все они поблагодарили эковолонтёров за труд и подчеркнули важность сохранения чистоты природы и, в частности, бережного освоения региона.

Презентация фильма "Чистая Арктика: на краю Земли" на выставке "Россия". Фото © Предоставлено Life.ru

Презентация фильма "Чистая Арктика: на краю Земли" на выставке "Россия". Фото © Предоставлено Life.ru

"Чистая Арктика" — это экологический проект, который был создан для того, чтобы очистить Арктику от отходов, появившихся после активного освоения арктических территорий в период СССР. Участниками проекта стали добровольцы из России и других стран. "Чистая Арктика" отправляется в поездки уже три года подряд, за это время удалось убрать 12 тысяч тонн отходов. Частью проекта стали свыше восьми тысяч волонтёров.

Волонтёры "Чистой Арктики" собрали почти 200 тонн отходов на побережье Баренцева моря
Волонтёры "Чистой Арктики" собрали почти 200 тонн отходов на побережье Баренцева моря

В августе прошлого года Life.ru рассказывал о том, что из морского порта Мурманска впервые за последние четыре десятилетия отправилась в путь высокоширотная масштабная годовая экспедиция "Чистая Арктика — Восток 77". Её участникам предстояло пройти свыше 12 тысяч километров по малоисследованным землям и дополнить карту сотней локаций и объектов.

Юрий Лысенко
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