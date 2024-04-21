"Без травм и все довольны": Чемпион мира провёл турнир по армрестлингу на стенде Петербурга на выставке "Россия"

На стенде Петербурга, который представлен на Международной выставке-форуме "Россия", прошли соревнования по армрестлингу. Турнир провёл чемпион мира по армрестлингу в супертяжёлом весе Антон Кудинов.

На стенде Петербурга выставки "Россия" провели соревнования по армрестлингу. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

"Нам удалось провести армрестлинг — очень развивающийся вид спорта <...> Турнир прошёл без травм, я определял силовые показатели ребят, всех наградили, все довольны. Санкт-Петербург — очень информативный стенд, просто шикарный, и разведение мостов — это было что-то нереальное, супер просто", — поделился Кудинов в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Кроме того, на выставке "Россия" также собираются организовать забеги, фестивали, турниры и даже спортивный парад.