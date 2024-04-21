"Без травм и все довольны": Чемпион мира провёл турнир по армрестлингу на стенде Петербурга на выставке "Россия"
На стенде Петербурга на выставке "Россия" провели соревнования по армрестлингу
На стенде Петербурга выставки "Россия" провели соревнования по армрестлингу. Обложка © Телеканал "Санкт-Петербург"
На стенде Петербурга, который представлен на Международной выставке-форуме "Россия", прошли соревнования по армрестлингу. Турнир провёл чемпион мира по армрестлингу в супертяжёлом весе Антон Кудинов.
На стенде Петербурга выставки "Россия" провели соревнования по армрестлингу. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"
"Нам удалось провести армрестлинг — очень развивающийся вид спорта <...> Турнир прошёл без травм, я определял силовые показатели ребят, всех наградили, все довольны. Санкт-Петербург — очень информативный стенд, просто шикарный, и разведение мостов — это было что-то нереальное, супер просто", — поделился Кудинов в эфире телеканала "Санкт-Петербург".
Кроме того, на выставке "Россия" также собираются организовать забеги, фестивали, турниры и даже спортивный парад.
Ранее Life.ru писал, что фестиваль "Айкидо без границ" стартовал на выставке "Россия". К участию в мероприятиях было подано более 500 заявок более чем из десяти регионов страны.