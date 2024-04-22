Индиец Гукеш Доммараджу выиграл турнир претендентов, россиянин Непомнящий — третий
Турнир претендентов выиграл 17-летний шахматист из Индии Гукеш Доммараджу
Победитель турнира претендентов по шахматам Доммараджу Гукеш и российский шахматист Ян Непомнящий. Обложка © Коллаж Life.ru / Flickr / Frans Peeters / ТАСС / Сергей Фадеичев
В Торонто определился победитель турнира претендентов по шахматам. Им стал шахматист из Индии Гукеш Доммараджу.
В воскресенье, 21 апреля, в этом канадском городе прошёл заключительный тур соревнований. В рамках этого события индиец чёрными фигурами сыграл вничью с американцем Хикару Накамуру. В то же время россиянин Ян Непомнящий сыграл параллельную партию с другим гражданином США Фабиано Каруана.
В итоге Гукеш Доммараджу по количеству набранных очков стал недосягаемым для преследователей и выиграл турнир. Он набрал девять очков, а его оппоненты — Непомнящий (третье место), Накамура (второе место) и Каруана (четвёртое место) — по 8,5. Теперь индийцу предстоит встретиться с действующим чемпионом мира китайцем Дин Лижэнем, чтобы побороться с ним за мировую шахматную корону.
Ранее Life.ru писал, что норвежский шахматист, 16-й чемпион мира (2013–2023) Магнус Карлсен, отказался от участия в турнире претендентов на мировую корону. По словам норвежца, он принял такое решение, потому что "ему это не нравится".