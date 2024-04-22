Индиец Гукеш Доммараджу выиграл турнир претендентов, россиянин Непомнящий — третий

В Торонто определился победитель турнира претендентов по шахматам. Им стал шахматист из Индии Гукеш Доммараджу.

В воскресенье, 21 апреля, в этом канадском городе прошёл заключительный тур соревнований. В рамках этого события индиец чёрными фигурами сыграл вничью с американцем Хикару Накамуру. В то же время россиянин Ян Непомнящий сыграл параллельную партию с другим гражданином США Фабиано Каруана.

В итоге Гукеш Доммараджу по количеству набранных очков стал недосягаемым для преследователей и выиграл турнир. Он набрал девять очков, а его оппоненты — Непомнящий (третье место), Накамура (второе место) и Каруана (четвёртое место) — по 8,5. Теперь индийцу предстоит встретиться с действующим чемпионом мира китайцем Дин Лижэнем, чтобы побороться с ним за мировую шахматную корону.