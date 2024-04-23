Отвечает Илон Маск: Учёные встревожены опасностью Starlink для Земли Исследователи рассчитали последствия накопления в околоземном пространстве металлической пыли от сгорающих старых спутников и пришли в ужас. 22 апреля, 21:37 По последним подсчётам, действующих спутников связи Starlink сейчас — более 5 тысяч. Обложка © Wikipedia / Official SpaceX Photos

Это так называемые мезосферные облака, которые легко отличить от любых других тем, что их видно ночью. Они отражают свет уже зашедшего за горизонт Солнца, потому что они очень высоко — примерно в 70–80 километрах над Землёй. Этот атмосферный слой называется мезосферой. Именно там сгорают падающие на планету метеоры, которые кажутся нам "падающими звёздами". Но там сгорает на самом деле всё, что туда падает, — там начинаются плотные слои атмосферы. И отработавшая своё космическая техника тоже распадается в огне на части именно там.

Мезосферные облака. Фото © Wikipedia / Kevin Cho (Kee Pil Cho)

Так вот, по недавно опубликованным данным, каждодневно туда попадает из космоса порядка 50 тонн метеорного вещества, но большая часть этой массы в виде разнокалиберных камней всё-таки достигает поверхности, а вот в качестве пыли в результате горения в мезосфере остаётся около 450 килограммов. Это ситуация естественная, неизбежная, и состав этой пыли достаточно разнообразный.

Меж тем запускаемая в космос техника в итоге превращается в однообразный нескончаемый металлолом. Металлолом крупный полностью в атмосфере не может сгореть, поэтому его целенаправленно сводят с орбиты таким образом, чтобы он в итоге упал в самую отдалённую от людей точку на планете — Точку Немо посреди Тихого океана. Но техника мелкая после входа в земную атмосферу остаётся в ней полностью и навсегда уже в виде отдельных частиц пыли. Притом частиц электрически заряженных. Практически всё это — алюминий и прочий металл, который обладает весьма высокой электропроводностью.

И поскольку электричество неразрывно связано с магнитным полем, то у учёных возник вопрос о влиянии этой ситуации на земную магнитосферу, которая не только защищает нас от космической радиации, но и тем самым не позволяет солнечному ветру "сдувать" атмосферу планеты. К примеру, безнадёжно слабое магнитное поле Марса считают одним из главных виновников потери им когда-то огромного водного богатства.

И недавно учёные решили рассмотреть эту ситуацию в контексте масштабов развития спутниковой системы Starlink. Кстати, как рассказал недавно глава "Роскосмоса" Юрий Борисов, на сегодняшний день в околоземном пространстве всего около 7,5 тысячи работающих спутников. При этом, по последним подсчётам, действующих спутников связи Starlink сейчас — более пяти тысяч. Таким образом, уже сейчас их больше, чем всех остальных вместе взятых. А меж тем в планах SpaceX отправить на низкие околоземные орбиты 42 тысячи спутников. Каждый аппарат весит 1250 килограммов. Больше тонны. Но поскольку это, так скажем, многосоставный сравнительно хрупкий конструктор, то специалисты исходят из того, что при горении в атмосфере он полностью распадается и расщепляется до состояния пыли.

Спутник Starlink. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Спутник Starlink рассчитан на пятилетний срок службы. При этом в SpaceX не настроены тянуть со сведением старых аппаратов с орбиты, потому что если дотянуть до того, что закончится топливо, то, собственно говоря, и не получится контролируемо свести.

Итого из расчётов учёных выходит, что после полного развёртывания всех 42 тысяч спутников для постоянного поддержания их в рабочем состоянии в этом количестве будет необходимо в среднем спускать в атмосферу 23 старых спутника Starlink ежедневно. По факту это, конечно, не будет делаться ежедневно, а будет делаться "оптом", скажем, по сотне штук за раз, но в среднем получается 23 в сутки. А 23 сгоревших в атмосфере спутника Starlink — это 29 тонн в основном металлической пыли. Каждые сутки.

Этими расчётами и своими выводами недавно поделилась американский гелиофизик, специалист по физике плазмы Сьерра Солтер-Хант, которая много лет работала в NASA и поэтому очень хорошо разбирается в происходящем вокруг Земли. В её научной статье говорится, что после утилизации 100–150 тысяч "Старлинков" мы получим в околоземном пространстве ту же самую массу пыли, какая 66 миллионов лет назад поднялась в космос после падения "астероида-убийцы динозавров". Эта пыль окутала планету непроницаемой пеленой, перекрывшей солнечный свет года на полтора.

Радиационные пояса Земли (Пояса Ван Аллена). Фото © giphy

Но в данном случае исследователя обеспокоила другая проблема — влияние всей этой пыли на геомагнитное поле. Как пишет учёный, с точки зрения физики, если сферический магнит окружить электропроводящим тоже сферическим слоем, то за пределами этого проводящего слоя магнитное поле ослабевает и может ослабнуть вплоть до нуля. А если таким сферическим магнитом является Земля (что так и есть), то для нас это означает, что солнечной и галактической радиации становится гораздо легче достичь поверхности планеты. Эта радиация (то есть заряженные частицы) сейчас задерживается и накапливается в радиационных поясах, которые ещё называются Поясами Ван Аллена, и простирается на тысячи километров от Земли. По мнению физика, плотный слой электропроводящей металлической пыли в мезосфере способен "разрушить", "разорвать" (disrupt) эти радиационные пояса.

Авторы Адель Романенкова