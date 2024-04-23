За что уже судили бизнесмена из Башкирии, который с сыновьями избил группу подростков Полиция в Башкирии разбирается в обстоятельствах конфликта в селе Иглино, где местный бизнесмен Рауф Габдуллин и его сыновья жестоко избили компанию подростков. Чем ранее прославился предприниматель? 22 апреля, 21:32 Бизнесмен Рауф Габдуллин и его сыновья жестоко избили компанию подростков. Коллаж © Life.ru. Обложка © Shutterstock / FOTODOM, Telegram / SHOT, SHOT, © Life.ru.

После инцидента в крупном селе Иглино пострадавшие молодые люди, среди которых оказалась и девушка, обратились в скорую помощь и полицию.

Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело по второй части статьи 213 УК (хулиганство, совершённое группой лиц). Теперь его фигурантам грозит лишение свободы на срок до семи лет.

Девушка избитого Егора смогла снять происходящее на телефон. Видео © Telegram / SHOT

Как произошёл конфликт

Как сообщили SHOT подростки, в субботу вечером они прогуливались по улице Лесунова в Иглине, когда дорогу им перегородил джип, из которого вышел Рауф Габдуллин с сыновьями. Предприниматель обвинил подростков в том, что те якобы выкрикивали в его адрес что-то нецензурное.

По их словам, одного парня сыновья Габдуллина сразу ударили по лицу и скинули в обрыв, а потом переключились на второго по имени Егор, попытавшегося выяснить, за что на них набросились. Его девушка попыталась заснять инцидент на камеру, за что её якобы тоже ударили и попытались выбить из рук телефон.

По словам 17-летнего Егора, его избивали не только сам бизнесмен и его сыновья, но и ещё несколько человек. Видео © Telegram / SHOT

После этого Габдуллин, по словам подростков, под предлогом необходимости отправиться в полицию посадил Егора и его спутницу в свою машину, но вместо поездки в участок стал угрожать им и показывать фотографии со знакомыми местными чиновниками.

Позже Габдуллин с сыновьями и избитый ими Егор в полиции написали заявления друг на друга. В скорой помощи, куда подросток обратился за помощью, у него зафиксировали сотрясение мозга, рваные раны и несколько выбитых зубов. Родные избитого парня заявляют, что им уже начали поступать угрозы расправы от неизвестных.

Кто такой Рауф Габдуллин

Предприниматель Рауф Габдуллин у себя на родине человек известный и у районных властей. Ещё летом прошлого года о нём очень тепло писала на своей странице в соцсетях глава администрации Иглинского района Гюзель Насырова.

Рауф Габдуллин. Фото © Telegram / SHOT

По её словам, Габдуллин — "неравнодушный и активный иглинец", а его пятеро детей, "две дочери и трое сыновей, являются гордостью и поводом для активной и трудолюбивой жизни". Один из сыновей сейчас служит в зоне СВО. По этому же поводу большой сюжет о Габдуллиных выпустило и местное телевидение.

Судя по ЕГРЮЛ, у главы семейства своё ИП, работающее в сфере обработки древесины, строительства домов. Габдуллин-старший также торговал фруктами, овощами и мясом, занимался выращиванием сельскохозяйственных растений.

Кроме того, коммерсант возглавляет Ассоциацию лесопромышленников Иглинского района и, по его же словам, развивает у себя в районе бокс. Судя по упоминаемости его имени в Интернете, Габдуллин часто появлялся на различных местных ресурсах в качестве общественного активиста.

Ещё недавно Рауф Габдуллин совсем не скрывался и даже, кажется, был рад вниманию к себе. Фото © Ataisal.ru

Почему после инцидента Габдуллин исчез из Интернета

После того как оставшиеся в Иглине сыновья вместе с отцом попали в скандал, хвалебные материалы районного главы из Сети сразу исчезли, а сама Насырова выступила с видеообращением, в котором выразила соболезнование семьям пострадавших, пообещала, что правоохранительные органы во всём разберутся и посетовала, что сейчас ей звонят неизвестные с угрозами.

В комментариях под ним местные жители прямо называют Габдуллина беспредельщиком и обвиняют в причастности к криминалу. Некоторые комментаторы даже предположили, что глава района всё это время могла покрывать коммерсанта.

Местные жители пытаются получить ответы у главы района. Фото © VK / Гюзель Насырова

В чём обвиняли бизнесмена

Life.ru выяснил, что полный тёзка Рауфа Габдуллина с совпадающей датой рождения в 2001 году уже был судим. Тогда он жил в Уфе и там промышлял гоп-стопом. В декабре 2000 года он попался с поличным после того, как с приятелем отобрал барсетку у одного из уфимских коммерсантов. Габдуллина тогда осудили по второй части статьи 161 УК (грабёж).

Уже будучи жителем Иглина, мужчина быстро прославился среди местных гаишников. На его счету десятки, если не сотни штрафов ГИБДД. Причём не только за превышение, но и за проезд на красный, езду без номеров, непристёгнутым, за нарушение правил перевозки людей. Кроме того, есть административки за отказ от прохождения освидетельствования, а также за наезд на человека — в 2010 году Габдуллин переехал ноги одной из двух девушек, сидевших на крыльце продуктового магазина. Тогда суд приговорил его к штрафу в размере 2,5 тыс. рублей.

На сегодняшний день все актуальные аккаунты в соцсетях как самого Рауфа Габдуллина, так и его жены удалены. Возможно, предприниматель мог раздумывать над тем, чтобы уехать из Иглина. Изучая имущество фигуранта уголовного дела, Life.ru обратил внимание, что 8 января этого года семья Габдуллиных выставила на продажу свой дом в селе на одном из сайтов объявлений о недвижимости.

Объявление о продаже дома уже закрыто, однако осталось в кэш. Фото © Yandexwebcache.net

Двухэтажный дом площадью 120 квадратных метров ожидаемо был построен из бруса дерева и оценён продавцом в 2,6 млн рублей. На сегодняшний день объявление неактивно.

Почему бизнесмен так себя ведёт? 0 Потому что имеет деньги и думает, что он там хозяин Потому что местным силовикам нет до него дела Пусть в этом разберутся следователи

Авторы Евгений Кузнецов