Всероссийский студенческий корпус спасателей отметил 23-летие

По всей стране прошли торжественные мероприятия, приуроченные к празднованию дня рождения Всероссийского студенческого корпуса спасателей. В регионах России прошли построения, были организованы мастер-классы по спасательным тематикам для детей и молодёжи, проведены учения. Особо отличившиеся добровольцы были отмечены наградами.

Важным событием стало проведение ежегодного смотра сил и средств готовности к ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий. По всей стране обученные добровольцы-спасатели встали в строй, региональными отделениями была проведена проверка техники и оборудования.

За эти годы команда ВСКС принимала участие в ликвидации свыше 30 крупных чрезвычайных ситуаций и их последствий. Фото © Всероссийский студенческий корпус спасателей (ВСКС)

"Поздравляю с двадцать третьей годовщиной образования вашей организации! По велению сердца тысячи молодых людей со всей страны связали свою студенческую жизнь с добровольными спасательными отрядами, чтобы бескорыстно помогать людям, конкретными делами участвовать в судьбе Отечества. Высокая дисциплина, профессионализм, надёжность и ответственность, умение грамотно и оперативно действовать в любой, порой даже крайне сложной ситуации являются отличительными качествами вашей команды", — обратился к спасателям первый замруководителя Администрации Президента Сергей Кириенко.

В Москве добровольцы 18 студенческих спасательных отрядов — промышленные альпинисты, спасатели, матросы-спасатели, волонтёры безопасности и добровольные лесные пожарные — продемонстрировали командную работу и профессиональное мастерство на показательных учениях в Государственном университете управления.

Студенты-спасатели ВСКС участвовали в гуманитарных операциях в Республике Алтай, Ростовской области, помогали населению Сирийской Арабской Республики, собирали и доставляли гуманитарные грузы в Республику Крым и город Севастополь. Фото © Всероссийский студенческий корпус спасателей (ВСКС)

"Благодарю всех, кто создавал нашу организацию, кто все эти годы развивал её! История ВСКС — это в первую очередь история достижений наших добровольцев — настоящих патриотов, отважных ребят, которые всегда готовы прийти на помощь. Горжусь каждым из вас!" — отметил член Общественной палаты РФ, руководитель Всероссийского студенческого корпуса спасателей Евгений Козеев.

Всероссийский студенческий корпус спасателей объединяет в своих рядах свыше 8 тысяч молодых людей и девушек из 87 субъектов России. Добровольцы ВСКС проводят множество просветительских мероприятий для детей и молодёжи в области личной и общественной безопасности, участвуют в обеспечении безопасности массовых мероприятий, в ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий, гуманитарных миссиях.

"Ваша самоотверженная работа неоценима в поддержке мирных жителей регионов России и бойцов на передовой. Ваша готовность к бескорыстному служению Отечеству заслуживает высших похвал и уважения", — подчеркнула в своём поздравлении заместитель министра науки и высшего образования Ольга Петрова.

Всероссийский студенческий корпус спасателей объединяет в своих рядах свыше 8 тысяч молодых людей и девушек из 87 субъектов России. Фото © Всероссийский студенческий корпус спасателей (ВСКС)

С начала специальной военной операции свыше тысячи добровольцев из более чем 50 регионов России стали участниками гуманитарной миссии в общественном штабе поддержки #Мывместе в Ростовской области. Работа добровольцев продолжается в Донбассе и Новороссии, добровольцы из Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей участвуют в ликвидации последствий обстрелов, проводят аварийно-восстановительные работы, доставляют гуманитарные наборы, адресно помогают людям.

В Белгородской области добровольцы-спасатели помогают людям, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за оперативной обстановки в регионе. Добровольцы работают в пунктах временного размещения, собирают и доставляют гуманитарную помощь, обучают детей правилам безопасного поведения.