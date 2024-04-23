Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 апреля, 10:01

Всероссийский студенческий корпус спасателей отметил 23-летие

Обложка © Всероссийский студенческий корпус спасателей (ВСКС)

Обложка © Всероссийский студенческий корпус спасателей (ВСКС)

По всей стране прошли торжественные мероприятия, приуроченные к празднованию дня рождения Всероссийского студенческого корпуса спасателей. В регионах России прошли построения, были организованы мастер-классы по спасательным тематикам для детей и молодёжи, проведены учения. Особо отличившиеся добровольцы были отмечены наградами.

Важным событием стало проведение ежегодного смотра сил и средств готовности к ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий. По всей стране обученные добровольцы-спасатели встали в строй, региональными отделениями была проведена проверка техники и оборудования.

За эти годы команда ВСКС принимала участие в ликвидации свыше 30 крупных чрезвычайных ситуаций и их последствий. Фото © Всероссийский студенческий корпус спасателей (ВСКС)

За эти годы команда ВСКС принимала участие в ликвидации свыше 30 крупных чрезвычайных ситуаций и их последствий. Фото © Всероссийский студенческий корпус спасателей (ВСКС)

"Поздравляю с двадцать третьей годовщиной образования вашей организации! По велению сердца тысячи молодых людей со всей страны связали свою студенческую жизнь с добровольными спасательными отрядами, чтобы бескорыстно помогать людям, конкретными делами участвовать в судьбе Отечества. Высокая дисциплина, профессионализм, надёжность и ответственность, умение грамотно и оперативно действовать в любой, порой даже крайне сложной ситуации являются отличительными качествами вашей команды", обратился к спасателям первый замруководителя Администрации Президента Сергей Кириенко.

В Москве добровольцы 18 студенческих спасательных отрядов — промышленные альпинисты, спасатели, матросы-спасатели, волонтёры безопасности и добровольные лесные пожарные — продемонстрировали командную работу и профессиональное мастерство на показательных учениях в Государственном университете управления.

Студенты-спасатели ВСКС участвовали в гуманитарных операциях в Республике Алтай, Ростовской области, помогали населению Сирийской Арабской Республики, собирали и доставляли гуманитарные грузы в Республику Крым и город Севастополь. Фото © Всероссийский студенческий корпус спасателей (ВСКС)

Студенты-спасатели ВСКС участвовали в гуманитарных операциях в Республике Алтай, Ростовской области, помогали населению Сирийской Арабской Республики, собирали и доставляли гуманитарные грузы в Республику Крым и город Севастополь. Фото © Всероссийский студенческий корпус спасателей (ВСКС)

"Благодарю всех, кто создавал нашу организацию, кто все эти годы развивал её! История ВСКС — это в первую очередь история достижений наших добровольцев — настоящих патриотов, отважных ребят, которые всегда готовы прийти на помощь. Горжусь каждым из вас!" отметил член Общественной палаты РФ, руководитель Всероссийского студенческого корпуса спасателей Евгений Козеев.

Всероссийский студенческий корпус спасателей объединяет в своих рядах свыше 8 тысяч молодых людей и девушек из 87 субъектов России. Добровольцы ВСКС проводят множество просветительских мероприятий для детей и молодёжи в области личной и общественной безопасности, участвуют в обеспечении безопасности массовых мероприятий, в ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий, гуманитарных миссиях.

"Ваша самоотверженная работа неоценима в поддержке мирных жителей регионов России и бойцов на передовой. Ваша готовность к бескорыстному служению Отечеству заслуживает высших похвал и уважения", — подчеркнула в своём поздравлении заместитель министра науки и высшего образования Ольга Петрова.

Всероссийский студенческий корпус спасателей объединяет в своих рядах свыше 8 тысяч молодых людей и девушек из 87 субъектов России. Фото © Всероссийский студенческий корпус спасателей (ВСКС)

Всероссийский студенческий корпус спасателей объединяет в своих рядах свыше 8 тысяч молодых людей и девушек из 87 субъектов России. Фото © Всероссийский студенческий корпус спасателей (ВСКС)

С начала специальной военной операции свыше тысячи добровольцев из более чем 50 регионов России стали участниками гуманитарной миссии в общественном штабе поддержки #Мывместе в Ростовской области. Работа добровольцев продолжается в Донбассе и Новороссии, добровольцы из Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей участвуют в ликвидации последствий обстрелов, проводят аварийно-восстановительные работы, доставляют гуманитарные наборы, адресно помогают людям.

В Белгородской области добровольцы-спасатели помогают людям, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за оперативной обстановки в регионе. Добровольцы работают в пунктах временного размещения, собирают и доставляют гуманитарную помощь, обучают детей правилам безопасного поведения.

Курганские студенты-спасатели отметили день рождения организации на боевом посту. Добровольцы укрепляют дамбы, все силы и средства отделения приведены в готовность, чтобы незамедлительно подключиться к работе специальных групп в случае повышения уровня воды в реке Тоболе. На помощь отряду уже прибыли представители ВСКС из Екатеринбурга, Кемерова, Архангельска, Челябинска и Москвы. Добровольцы помогают гидрометеоцентру измерять уровень воды, скорость течения и объём, который проходит через зону потенциальной ЧС, организуют водные переправы и занимаются эвакуацией жителей подтопленных домов.

До темноты и в темноте: Как студенты-спасатели помогают жителям в зоне ЧС в Оренбуржье
До темноты и в темноте: Как студенты-спасатели помогают жителям в зоне ЧС в Оренбуржье
Алексей Берковиц
  • Новости
  • Пресс-релизы
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров