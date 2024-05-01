Подводные камни при выборе дачного участка: Как избежать проблем при покупке земли В майские праздники многие россияне начинают подбирать участок для покупки. Строители рассказали, на что обращать внимание при осмотре земли. 30 апреля, 21:21 Строители рассказали, как выбрать земельный участок. Обложка © ТАСС / Оксана Король

Какие документы нужно проверить

Прежде всего необходимо досконально изучить документацию на землю, ВРИ (вид разрешённого использования), запросить ГПЗУ (градостроительный план земельного участка). Это необходимо, чтобы понять — можно ли вообще на участке строить дом или нет. Также станет ясно, где можно строить, нет ли под землёй кабелей, грунтовых вод. В общем, нужно изучить все особенности участка с точки зрения земельной экспертизы и геологии.

— Параллельно необходимо сделать юридическую проверку участка. Это позволит узнать, нет ли споров вокруг права собственности и прочих "узких мест". Тут мы говорим о покупке у физического лица. При покупке у юридического лица, а особенно если земля в аренде у Росимущества или МСУ, могут быть свои специфические нюансы, — рассказал владелец строительной компании "Дом Лазовского" Максим Лазовский.

Он рекомендует обязательно узнать о наличии коммуникаций и возможности их подключения. Особенно если речь идёт о магистральных коммуникациях. Иногда согласование проведения электричества в "Россетях" затягивается до двух лет и вырастает в цене до пяти раз из-за сложности коммуникаций на местах.

Важный момент — перед покупкой изучите план градостроительной застройки местности. Чтобы не оказалось, что рядом через несколько лет пройдёт шумная трасса или появится свалка. Такая земля станет не нужна ни вам, ни другим. И продать её удастся в итоге за бесценок.

— А ещё есть Минкультуры с вопросами о размещении на участке объектов культурного наследия, водоохранные зоны и масса нюансов. Конечно, в большей степени — это риски девелоперов при выборе земельного участка. Но они равнозначно важны и для физического лица, которое ищет себе участок под домик, — добавил Максим Лазовский.

На что обращать внимание при осмотре земельного участка

Перед покупкой желательно провести геологические исследования участка. Геолог определит тип грунта, наличие торфа и другие особенности, которые могут повлиять на строительство. Неравномерность грунта может привести к неравномерной осадке дома, поэтому рекомендуется пробурить несколько скважин для исследования.

— При плохом качестве грунта рекомендуется статическое зондирование для более точных данных. Геология также поможет определить уровень высоких вод и предотвратить проблемы с морозным пучением, — пояснил генеральный директор ГК "Стройсинтез" Виктор Лукин.

Он рекомендует определить точки подключения к коммуникациям ещё до покупки. Это поможет избежать дополнительных затрат и неудобств при строительстве.

Уделяйте внимание подъезду к участку. Асфальтовое покрытие предпочтительно из-за своей прочности и лёгкости в уходе. Грунтовое покрытие может разбиться со временем, что создаст неудобства.

Обратите внимание на системы отведения воды. Поверхностные воды должны иметь место куда стекать, чтобы избежать затоплений. В посёлке должна быть система канав или дренажная система для решения этой проблемы.

Изучите возможность подтопления участка, особенно если он прибрежный. Весенние паводки могут создать проблемы, поэтому имейте это в виду.

— Познакомьтесь с соседями и учитывайте их характер и образ мыслей. Хорошие отношения с соседями могут сделать проживание более приятным. Обратитесь к юристам для проверки юридических аспектов покупки участка. Убедитесь, что нет ограничений на использование участка, таких как сервитут. Инвестиционная привлекательность также важна. Предварительно оцените спрос на участок при его возможной перепродаже, — пояснил Виктор Лукин.

Авторы Нина Важдаева