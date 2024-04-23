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23 апреля, 18:08

Старовойт: Средства РЭБ подавили несколько беспилотников над Курской областью

В Курской области сбили несколько украинских беспилотников. Подавить вражеские дроны удалось с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщил глава региона Роман Старовойт.

По словам губернатора, область сегодня, 23 апреля, была обстреляна несколько раз. ВСУ неоднократно выпускали снаряды по посёлкам Тёткино и Новый Путь, а также по деревне Елизаветовке Глушковского района, деревне Успеновке Кореневского района и селу Горналь Суджанского района. К счастью, никто не пострадал.

"Вблизи села Искра Хомутовского района, пунктов пропуска Крупец Рыльского [района] и Суджа Суджанского района, деревни Милаевки Беловского района средствами радиоэлектронной борьбы были ликвидированы украинские БПЛА, нарушившие воздушное пространство Курской области. Ещё один дрон упал около села Локоть Рыльского района", — написал он в своём телеграм-канале.

Над Курской областью уничтожен пятый беспилотник
Над Курской областью уничтожен пятый беспилотник

Как уже рассказывал Life.ru, украинские военные не перестают обстреливать российские регионы. Так, сегодня удар был нанесён по Белгородской области. В результате преступных действий киевского режима пострадали три человека. Кроме того, ущерб от атаки ВСУ получили пять легковых автомобилей.

Обложка ©

Telegram / Роман Старовойт

Николь Вербер
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