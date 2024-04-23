Старовойт: Средства РЭБ подавили несколько беспилотников над Курской областью

В Курской области сбили несколько украинских беспилотников. Подавить вражеские дроны удалось с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщил глава региона Роман Старовойт.

По словам губернатора, область сегодня, 23 апреля, была обстреляна несколько раз. ВСУ неоднократно выпускали снаряды по посёлкам Тёткино и Новый Путь, а также по деревне Елизаветовке Глушковского района, деревне Успеновке Кореневского района и селу Горналь Суджанского района. К счастью, никто не пострадал.

"Вблизи села Искра Хомутовского района, пунктов пропуска Крупец Рыльского [района] и Суджа Суджанского района, деревни Милаевки Беловского района средствами радиоэлектронной борьбы были ликвидированы украинские БПЛА, нарушившие воздушное пространство Курской области. Ещё один дрон упал около села Локоть Рыльского района", — написал он в своём телеграм-канале.