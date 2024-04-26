Всемирный день интеллектуальной собственности, День нотариата, Фомаида-медуница: Праздники и приметы 26 апреля Государственных праздников 26 апреля в России нет. Отмечаем Всемирный день интеллектуальной собственности, поздравляем российских нотариусов с профессиональным праздником, пьём чай из медуницы в День Фомаиды. 26 апреля, 03:00 Какие праздники отмечаются в России сегодня, 26 апреля? Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Всемирный день интеллектуальной собственности

Дата в 2024 году: 26 апреля, пятница.

Другое название: Международный день интеллектуальной собственности.

Международный праздник.

Во всём мире, включая Россию, Всемирный день интеллектуальной собственности отмечается 26 апреля. Праздник был учреждён по инициативе Китая и поддержан другими странами. Генеральная ассамблея Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) официально утвердила этот день в сентябре 2000 года.

В России вопросы интеллектуальной собственности (ИС) регулируются разделом VII Гражданского кодекса РФ, Федеральным законом "Об информации, информатизации и защите информации" от 25 октября 1995 года и другими подзаконными актами.

Всемирный день интеллектуальной собственности — это профессиональный праздник творческих людей: музыкантов, режиссёров, учёных, писателей, художников и дизайнеров. Число тех, кто отмечает этот день, растёт с каждым годом.

День нотариата в России

Дата в 2024 году: 26 апреля, пятница.

Другое название: День нотариуса.

Профессиональный праздник.

Есть знакомые нотариусы? Не забудьте поздравить их с профессиональным праздником 26 апреля. Фото © Freepik

В России День нотариата отмечается 26 апреля. Праздник не закреплён в перечне памятных дат и является неофициальным. В 2024 году он пройдёт в 18-й раз. Торжество приурочено к изданию "Положения о нотариальной части" императором Александром II в 1866 году.

Это профессиональный праздник всех нотариусов России, независимо от формы собственности (частной или государственной). В торжествах принимают участие также вспомогательный персонал, обеспечивающий работу нотариальных контор, а также преподаватели, студенты и выпускники профильных юридических учебных заведений. К празднику присоединяются их родственники, друзья и близкие.

Фомаида-медуница

Дата в 2024 году: 26 апреля, пятница.

Другие названия: Фомаида; День Фомаиды; Медуница; Заячьи именины.

Церковное название: мученицы Фомаиды Египетской.

Значение: почтение памяти мученицы Фомаиды.

Икона мученицы Фомаиды, которую верующие вспоминают в молитвах 26 апреля. Фото © Azbyka.ru

Народный праздник Фомаида-медуница отмечается 26 апреля (по старому стилю — 13 апреля). В церковном православном календаре это дата почтения памяти мученицы Фомаиды Александрийской (Египетской).

Фомаида — девушка, жившая в V веке в Александрии, была родом из христианской семьи. Она вышла замуж за рыбака в 15 лет и переехала к его родителям. Однажды, когда муж ночью ушёл в море, её свёкор, поддавшись злым помыслам, попытался совратить её, но Фомаида твёрдо отстаивала свою верность Божьим заповедям и мужу. В ответ на её отказ ослеплённый яростью свёкор убил её мечом и в тот же момент ослеп. После убийства и возвращения сына свёкор, осознав своё злодеяние, просил о казни.

Святой Даниил, находившийся в то время в городе, приказал монахам похоронить Фомаиду в монастыре. С тех пор к её могиле стали приходить монахи, ищущие освобождения от греховных страстей. Позднее мощи Фомаиды были перенесены в Константинополь, где у её гробницы многие исцелялись от неправедных желаний.

26 апреля принято молиться святой Фомаиде, покровительнице дня об избавлении от блудного греха. В этот народный праздник старшая женщина в семье должна пойти собирать медуницу, надев вывернутый тулуп для защиты от диких зверей.

Медуница издавна используется в народной медицине при анемии, раковых заболеваниях, астме. Чай из измельчённых листьев помогает при охриплости, болях в горле, кашле и простуде. Для укрепления организма её добавляют в еду, а самым ценным считается сок растения.

Приметы на 26 апреля:

Выдалась звёздная ночь — год будет урожайным.

Если в этот день распустился дуб — лето будет жарким. Если на дереве осталось много желудей, то год порадует урожайностью, а зима будет холодной.

Расцвёл первоцвет — больше не будет холодов.

Громко кукует кукушка — предстоят тёплые дни.

По народному поверью в этот день зайцы отмечают свои именины.

Прислушайтесь к кукушкам 26 апреля — их голос возвестит о тёплых днях. Фото © Wikipedia / Tim Poukert

Именины 26 апреля отмечают:

Егор

Дмитрий

Георгий

Марфа

Марта

Авторы Андрей Соколов