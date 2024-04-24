На Москве-реке официально открылся сезон летней навигации

Столичный мэр Сергей Собянин объявил о начале сезона летней навигации на Москве-реке. В 2024 году от московских речных вокзалов пассажиров смогут доставить почти в 50 крупных городов и населённых пунктов нашей страны. Среди новинок наступившего сезона числится эксклюзивный маршрут, который начинается от обновлённого Северного речного вокзала, проходит через Нижний Новгород, Великий Новгород и Петербург до самого Валаама, а затем поворачивает в сторону столицы. Кроме того, через Москву пройдут маршруты теплоходов, которые проплывут по Волге, Дону и Каме. Такой круиз займёт около 30 дней и позволит посетить 27 городов нашей страны. А ещё остановки у обоих речных вокзалов войдут в культовый маршрут под названием "Московское золотое кольцо".

"Реставрация вернула вокзалам былое великолепие. Только за прошлый сезон было 1,9 тысячи прибытий и отправлений от их причалов. Москвичи и туристы совершили более 2,2 миллиона поездок на прогулочном и круизном флоте", — цитирует слова Собянина mos.ru.

В Москве два речных вокзала – Северный и Южный. Северный вокзал – бывший речной вокзал Химок и является основным строением канала имени Москвы. В 1987 году здание было признано памятником архитектуры. С 1937 года речные пароходы отправлялись с вокзала и могли по системе каналов доплыть до Белого, Балтийского, Азовского, Чёрного и Каспийского морей. В 2020 году Северный речной вокзал пережил масштабную реконструцию, которая включила в себя как работы по реставрации вокзального здания, так и преображение набережной. Рабочим удалось сохранить большинство оригинальных элементов, исторический интерьер, в частности витражи, панно, часы и позолоченные люстры. На здание была возвращена крупная звезда, венчавшая его на протяжении 80 лет.