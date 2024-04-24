За убийство красавицы из Евпатории задержали сотрудников супермаркета
СК: Задержаны подозреваемые в убийстве 23-летней Джессики из Евпатории
Подозреваемых в убийстве Джессики Кужной уже задержали. Как сообщает СК России по Республике Крым и городу Севастополю, это 26-летний житель Евпатории и его 29-летний друг из Красноперекопского района. Оба работают охранниками в супермаркете. Мужчины были знакомы с погибшей девушкой и ранее попадали в поле зрения правоохранительных органов.
Допрос и следственные действия с подозреваемыми в убийстве крымчанки Джессики Кужной. Видео © СК России по Республике Крым и городу Севастополю
На допросе один из подозреваемых заявил, что с убитой девушкой у него был "небольшой конфликт с оскорблениями, который перерос в драку". Он добавил, что в ходе потасовки якобы "не рассчитал силы" и "не умышленно" причинил оппонентке травмы, несовместимые с жизнью.
"Была выбрана грамотная тактика допроса, в результате чего один из мужчин дал признательные показания. Преступление было совершено в доме на территории Красноперекопского района. В ходе конфликта девушка была задушена", — информирует следствие.
Один из подозреваемых в рамках проверки показаний на месте рассказал, как совершал убийство, а также указал на место, где спрятано тело. В ближайшее время обоим фигурантам предъявят обвинение по тяжкой статье — убийство в составе группы лиц.
Ранее Life.ru сообщал, что под Евпаторией найдена мёртвой 23-летняя Джессика Кужная, которую четыре дня искали друзья и волонтёры. Девушка работала официанткой в местной пиццерии, но в свой выходной, 20 апреля, она вышла на улицу прямо в чём была — в домашней одежде — и больше не выходила на связь с близкими. Девушку связали скотчем и попытались сжечь, на теле обнаружены следы изнасилования и удушения.
СК России по Республике Крым и городу Севастополю