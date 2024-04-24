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24 апреля, 14:12

Шойгу объявил сроки испытаний модернизированной ракеты-носителя "Рокот"

Шойгу анонсировал испытания ракетно-космического комплекса "Рокот" в декабре

Ракета "Рокот". Обложка © Wikipedia / Mil.ru

Ракета "Рокот". Обложка © Wikipedia / Mil.ru

Испытания модернизированной ракеты-носителя "Рокот" начнутся в декабре 2024 года, сообщил министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу во время инспекции хода строительства и модернизации объектов инфраструктуры первого Государственного испытательного космодрома Плесецк.

"Ведутся работы по модернизации ракетно-космического комплекса лёгкого класса "Рокот", испытание которого планируется начать в декабре текущего года", — сказал министр обороны.

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В ходе инспекции главе Минобороны доложили, что испытательный космодром оснащён российским базовым оборудованием, системами пожаротушения, связи, контроля содержания кислорода, а также системами пневмо- и электроиспытаний. На рабочем совещании после проверки Шойгу заявил, что в 2024 году на космодроме Плесецк планируется ещё три пуска ракет "Ангара".

Андрей Бражников
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