Утерянный неоконченный портрет кисти Климта продан на аукционе в Вене за €30 млн

Картина австрийского художника Густава Климта "Портрет фройляйн Лизер", с середины 1920-х годов считавшаяся утерянной, ушла с молотка за 30 миллионов евро. Об этом сообщил венский аукционный дом Auktionshaus im Kinsky.

Картина оценивалась в 30–50 миллионов евро, ставки начинались с 28 миллионов. Таким образом, продажная цена стала нижней границей её предполагаемой стоимости. Дело в том, что автор не успел завершить работу и на ней отсутствует его подпись.

На портрете, написанном в 1917 году, изображена одна из дочерей еврейских промышленников братьев Лизеров. Скорее всего, он принадлежит дочери Адольфа Лизера Маргарет Констанс. Владелец картины только в 2022 году сообщил, что считавшееся утраченным полотно находится у него.