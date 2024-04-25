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25 апреля, 04:04

Утерянный неоконченный портрет кисти Климта продан на аукционе в Вене за €30 млн

"Портрет фройляйн Лизер", Густав Климт. Обложка © imkinsky.com

"Портрет фройляйн Лизер", Густав Климт. Обложка © imkinsky.com

Картина австрийского художника Густава Климта "Портрет фройляйн Лизер", с середины 1920-х годов считавшаяся утерянной, ушла с молотка за 30 миллионов евро. Об этом сообщил венский аукционный дом Auktionshaus im Kinsky.

Картина оценивалась в 30–50 миллионов евро, ставки начинались с 28 миллионов. Таким образом, продажная цена стала нижней границей её предполагаемой стоимости. Дело в том, что автор не успел завершить работу и на ней отсутствует его подпись.

На портрете, написанном в 1917 году, изображена одна из дочерей еврейских промышленников братьев Лизеров. Скорее всего, он принадлежит дочери Адольфа Лизера Маргарет Констанс. Владелец картины только в 2022 году сообщил, что считавшееся утраченным полотно находится у него.

В Италии подтвердили подлинность найденной картины Густава Климта
В Италии подтвердили подлинность найденной картины Густава Климта

А ранее Life.ru писал, что дамский портрет позднего периода творчества Густава Климта "Дама с веером" ушёл с молотка Sotheby's за 108,7 миллиона долларов. Картина стала самой дорогой, когда-либо проданной на аукционе в Европе.

Лариса Сафронова
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