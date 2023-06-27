Написанный Климтом перед смертью портрет стал рекордсменом по цене на аукционе

Дамский портрет позднего периода творчества австрийского художника Густава Климта "Дама с веером" ушёл с молотка Sotheby's за 108,7 млн долларов. Таким образом, картина стала самой дорогой, когда-либо проданной на аукционе в Европе, сообщается на торговой площадке.

Предыдущим рекордсменом на европейских торгах среди произведений искусства стала бронзовая статуэтка Альберто Джакометти "Шагающий человек I", которую в 2010 году продали за 104,3 млн долларов. Проданный портрет Климт создал на заказ уже перед смертью в 1917–1918 годах. Картина "Дама с веером" считается последним женским портретом кисти Климта на тему "Образ прекрасной венки".