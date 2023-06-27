Написанный Климтом перед смертью портрет стал рекордсменом по цене на аукционе
Портрет кисти Климта "Дама с веером" продан на аукционе за рекордные $108,7 млн
"Дама с веером" Густава Климта. Обложка © Wikipedia
Дамский портрет позднего периода творчества австрийского художника Густава Климта "Дама с веером" ушёл с молотка Sotheby's за 108,7 млн долларов. Таким образом, картина стала самой дорогой, когда-либо проданной на аукционе в Европе, сообщается на торговой площадке.
Предыдущим рекордсменом на европейских торгах среди произведений искусства стала бронзовая статуэтка Альберто Джакометти "Шагающий человек I", которую в 2010 году продали за 104,3 млн долларов. Проданный портрет Климт создал на заказ уже перед смертью в 1917–1918 годах. Картина "Дама с веером" считается последним женским портретом кисти Климта на тему "Образ прекрасной венки".
Ранее Лайф рассказывал, что часы последнего императора Китая Пу И ушли на аукционе за 5,1 млн долларов. Кроме того, были проданы веер, записная книжка императора, а также рисунки одного из его родственников.