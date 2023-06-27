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27 июня, 20:37

Написанный Климтом перед смертью портрет стал рекордсменом по цене на аукционе

Портрет кисти Климта "Дама с веером" продан на аукционе за рекордные $108,7 млн

<p>"Дама с веером" Густава Климта. Обложка © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%D1%81_%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BC_(%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%82%D0%B0)#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Gustav_Klimt_-_Dame_mit_F%C3%A4cher.jpeg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

"Дама с веером" Густава Климта. Обложка © Wikipedia

Дамский портрет позднего периода творчества австрийского художника Густава Климта "Дама с веером" ушёл с молотка Sotheby's за 108,7 млн долларов. Таким образом, картина стала самой дорогой, когда-либо проданной на аукционе в Европе, сообщается на торговой площадке.

Предыдущим рекордсменом на европейских торгах среди произведений искусства стала бронзовая статуэтка Альберто Джакометти "Шагающий человек I", которую в 2010 году продали за 104,3 млн долларов. Проданный портрет Климт создал на заказ уже перед смертью в 1917–1918 годах. Картина "Дама с веером" считается последним женским портретом кисти Климта на тему "Образ прекрасной венки".

На аукционе продадут карандаш, подаренный Гитлеру Евой Браун

На аукционе продадут карандаш, подаренный Гитлеру Евой Браун

Ранее Лайф рассказывал, что часы последнего императора Китая Пу И ушли на аукционе за 5,1 млн долларов. Кроме того, были проданы веер, записная книжка императора, а также рисунки одного из его родственников.

Юлия Коновалова
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