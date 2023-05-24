Часы последнего императора Китая Пу И ушли на аукционе за 5,1 млн долларов

Часы, принадлежавшие последнему императору Китая Пу И (1906-1967), ушли на аукционе в Гонконге за 40 миллионов местных долларов (около 5,1 млн долларов США). Об этом пишет газета South China Morning Post.

Это часы Patek Philippe Reference 96 Quantieme Lune возрастом 86 лет. Их приобрёл анонимный коллекционер, принимавший участие по телефону. Общая цена в ходе торгов составила 48,9 млн гонконгских долларов (около 6,27 млн долларов США).

Также с аукциона ушли веер, записная книжка императора, а также рисунки одного из его родственников.