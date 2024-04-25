"Мулен Руж" "отбросил" лопасти своей знаменитой мельницы
В знаменитом кабаре "Мулен Руж" в Париже обрушился фасад
Мельничные крылья кабаре "Мулен Руж" рухнули на проезжую часть. Фото ©ТАСС / EPA / Teresa Suarez
Фасад знаменитого парижского кабаре "Мулен Руж" обрушился в ночь на 25 апреля. Заведение лишилось лопастей своей ветряной мельницы, при падении они задели вывеску с названием — несколько букв тоже рухнули на землю.
Как сообщает BFM TV, полицейские и пожарные, прибывшие на место, отметили, что пострадавших нет и признаков дальнейшего разрушения не наблюдается. Вокруг места происшествия был установлен периметр безопасности, рухнувшие крылья мельницы уже убрали. Причины произошедшего пока не известны.
Французское кабаре "Мулен Руж" начало работу в 1889 году, оно является одной из достопримечательностей Парижа и старейшим кабаре страны. Здание расположено у подножия Монмартра, оно представляет собой мельницу, что отражено в самом названии заведения, которое в переводе означает "Красная мельница".
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