Автора проекта "Изнанка. Женщины" наградили за международный вклад по защите прав женщин 25 апреля, 14:49 Главный редактор Life.ru и автор проекта "Изнанка. Женщины" Татьяна Денесюк. Фото предоставлено Life.ru

Главный редактор Life.ru и автор проекта "Изнанка. Женщины" Татьяна Денесюк стала лауреатом премии "PERSONO года – 2024. Сделано в СССР" в номинации "За вклад в международную деятельность по защите прав женщин".

Главный редактор Life.ru и автор проекта "Изнанка. Женщины" Татьяна Денесюк стала лауреатом премии "PERSONO года – 2024. Сделано в СССР". Фото © Life.ru

Премия давно следит за деятельностью Татьяны и за её проектом. Особенно внимание было обращено к тому, что Денесюк с командой занимаются помощью женщинам не только в России, но и за рубежом, сотрудничают с МИД РФ, международными посольствами и интернациональными организациями. На данный момент в арсенале команды несколько успешных кейсов и те, что остаются в работе не первый год.

Основатель премии PERSONO Никита Лобанов. Видео © Life.ru

"У нас было более 15 тысяч заявок, 200 номинантов и 70 лауреатов. Мы за Татьяной Анатольевной следим более трёх лет, и сегодня второй раз она побеждает в нашей премии. И мы достойно вручаем ей эту награду за вклад в международную деятельность по защите прав женщин", — рассказал Life.ru основатель премии PERSONO Никита Лобанов.

Торжественное вручение премии проходило 24 апреля в Villa Barvikha. Приз за Татьяну Денесюк получила продюсер проекта "Изнанка. Женщины" Елизавета Студеникина.

Главный редактор Life.ru и автор проекта "Изнанка. Женщины" Татьяна Денесюк стала лауреатом премии "PERSONO года – 2024. Сделано в СССР". Видео © Life.ru

Напомним, что в прошлом году главред Life.ru Татьяна Денесюк стала лауреатом премии "PERSONO года" в номинации "Лучший женский проект". Речь также идёт о программе "Изнанка. Женщины".

Авторы Александра Вишнякова