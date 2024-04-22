Главред Life.ru собрала инфлюенсеров на бранч и представила новый сезон проекта "Изнанка. Женщины"

Главный редактор издания Life.ru Татьяна Денесюк 21 апреля организовала офлайн-встречу со своим женским комьюнити во время воскресного бранча в ресторане Balance. Там она объявила о старте третьего сезона проекта "Изнанка. Женщины" и сделала анонс нового мотивационного фильма. На встречу пришли инфлюенсеры и эксперты.

Бранч в честь третьего сезона проекта "Изнанка. Женщины". Фото © Life.ru

Проект появился несколько лет назад во время взрывного роста популярности глобального движения #MeToo, которое побудило жертв сообщать о пережитом насилии. Благодаря программе российские девушки тоже начали без страха говорить о своём опыте. Команда "Изнанки" намерена и дальше помогать жертвам насилия искать пути разрешения возникших трудностей. По словам Денесюк, женщинам было тяжело поначалу, поскольку они не привыкли делиться тем, что их беспокоит, и предпочитали держать всё в себе, но со временем им удалось раскрепоститься. Начали приходить всё новые женщины, которые своим примером показывали, что говорить можно, нужно и важно.

Бранч в честь третьего сезона проекта "Изнанка. Женщины". Фото © Life.ru

Автор проекта рассказала, что задача стояла не только рассказать, с какими проблемами сталкиваются женщины, но и показать на личном примере участниц, что с любыми трудностями можно справиться.

"И каждая женщина — это определённый вид цветов, со своим темпераментом. Именно поэтому на сегодняшнем мероприятии мы создали данный антураж и всё завязано на цветах. Наши коллеги и давние партнёры "Цветы на районе" помогли нам воссоздать необходимую картину. Сегодня каждая из нас чувствует внутреннюю силу и способность действовать, расти и развиваться", — рассказала она.

Бранч в честь третьего сезона проекта "Изнанка. Женщины". Фото © Life.ru

Татьяна Денесюк отметила, что место встречи также было выбрано неслучайно, поскольку в ресторане Balance ей удалось встретить полное отражение того, чем наполнена программа её команды, и то, что она хочет привнести в общество благодаря своему комьюнити. Она показала отрывок из своего фильма, который рассказывает о героинях проекта "Изнанка. Женщины" и о том, как они прошли свой путь к изменению жизни.