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9 декабря, 14:55

Главред Лайфа рассказала, как женщины-руководители влияют на рост экономики

Женщины стали востребованы в бизнесе благодаря эмоциональному интеллекту и своему подходу к работе, а это, в свою очередь, приносит прибыль компаниям. Об этом заявила главный редактор LIFE.ru Татьяна Денесюк, выступая на форуме Woman Who Matters.

Главред Лайфа Татьяна Денесюк раскрыла секрет востребованности женщин в бизнесе. Видео © LIFE

Денесюк отметила, что всё упирается в стиль управления, который у мужчин и женщин разный. Мужчины лучше справляются с задачами, требующими быстрого и продуктивного результата. А вот женщинам под силу муторная, рутинная работа с долгими процессами, которая в итоге приводит к хорошим показателям. Также, по словам главреда LIFE.ru, одним из главных базисов лидера является эмоциональный интеллект.

Самое главное из последних исследований, что эмоциональный интеллект сейчас — это один из основных базисов и именно он определяет лидера. Когда учёные проводили эксперимент, то выяснили, что женщины на 92% лучше используют эмоциональный интеллект по сравнению с мужчинами. Женщина может совершенно на другом уровне общаться с коллективом. <...> Статистика показывает, что количество увольнений стало в разы меньше, когда дело ведёт женщина-лидер

Татьяна Денесюк

Главред LIFE.ru

<p><strong style="font-weight: bold;">Самое главное из последних исследований, что эмоциональный интеллект сейчас — это один из основных базисов и именно он определяет лидера. Когда учёные проводили эксперимент, то выяснили, что женщины на 92% лучше используют эмоциональный интеллект по сравнению с мужчинами. Женщина может совершенно на другом уровне общаться с коллективом. </strong>&lt;...&gt;<strong style="font-weight: bold;"> Статистика показывает, что количество увольнений стало в разы меньше, когда дело ведёт женщина-лидер</strong></p>
<p><strong style="font-weight: bold;">Самое главное из последних исследований, что эмоциональный интеллект сейчас — это один из основных базисов и именно он определяет лидера. Когда учёные проводили эксперимент, то выяснили, что женщины на 92% лучше используют эмоциональный интеллект по сравнению с мужчинами. Женщина может совершенно на другом уровне общаться с коллективом. </strong>&lt;...&gt;<strong style="font-weight: bold;"> Статистика показывает, что количество увольнений стало в разы меньше, когда дело ведёт женщина-лидер</strong></p>

На собственном примере Денесюк подтвердила, что тактика с распределением сотрудников по типам работы и штатным вакансиям дала положительные результаты. Она установила, что мужчины работают в направлениях, где требуется быстрый результат, а женщины занимаются детальной и качественной работой. Это и повысило показатели компании в разы.

При этом главред LIFE.ru в последнее время стала изучать, почему мир движется в сторону гендерного равенства. Она обратилась к исследованию, которое рассматривает влияние женщин на экономический рост и как его можно улучшить.

"По данным исследования на основе успешных компаний, в которых хотя бы одну позицию топ-менеджмента занимает женщина, они стоят дороже на 40 миллионов долларов, чем компании, в которых эту позицию занимают только мужчины. Если компании, в которых доля женщин-руководителей превышает 30%, то они могут быть до 48% экономически успешнее организаций, в которых этот показатель составляет 10%. Если бы все компании и страны каждого региона стремились к гендерному равенству, то мировой ВВП бы увеличился к 2025 году на 12 триллионов долларов", — подчеркнула Денесюк.

Новая победа: Главред Лайфа Татьяна Денесюк стала лауреаткой ещё одной женской премии

Новая победа: Главред Лайфа Татьяна Денесюк стала лауреаткой ещё одной женской премии

Ранее Татьяна Денесюк заявила, что женщина-лидер — это уже не редкая комета, которая пролетает раз в 400 лет. А на другой площадке главред Лайфа рассказала про работу над фильмом "Бизнес-омбудсмен", который недавно появился по инициативе представителей предпринимательского сообщества.

Обложка ©

VK / Татьяна Денесюк

Наталья Исакова
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