Главред Лайфа рассказала, как женщины-руководители влияют на рост экономики

Женщины стали востребованы в бизнесе благодаря эмоциональному интеллекту и своему подходу к работе, а это, в свою очередь, приносит прибыль компаниям. Об этом заявила главный редактор LIFE.ru Татьяна Денесюк, выступая на форуме Woman Who Matters.

Главред Лайфа Татьяна Денесюк раскрыла секрет востребованности женщин в бизнесе. Видео © LIFE

Денесюк отметила, что всё упирается в стиль управления, который у мужчин и женщин разный. Мужчины лучше справляются с задачами, требующими быстрого и продуктивного результата. А вот женщинам под силу муторная, рутинная работа с долгими процессами, которая в итоге приводит к хорошим показателям. Также, по словам главреда LIFE.ru, одним из главных базисов лидера является эмоциональный интеллект.

Самое главное из последних исследований, что эмоциональный интеллект сейчас — это один из основных базисов и именно он определяет лидера. Когда учёные проводили эксперимент, то выяснили, что женщины на 92% лучше используют эмоциональный интеллект по сравнению с мужчинами. Женщина может совершенно на другом уровне общаться с коллективом. <...> Статистика показывает, что количество увольнений стало в разы меньше, когда дело ведёт женщина-лидер Татьяна Денесюк Главред LIFE.ru

На собственном примере Денесюк подтвердила, что тактика с распределением сотрудников по типам работы и штатным вакансиям дала положительные результаты. Она установила, что мужчины работают в направлениях, где требуется быстрый результат, а женщины занимаются детальной и качественной работой. Это и повысило показатели компании в разы.

При этом главред LIFE.ru в последнее время стала изучать, почему мир движется в сторону гендерного равенства. Она обратилась к исследованию, которое рассматривает влияние женщин на экономический рост и как его можно улучшить.