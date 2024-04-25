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25 апреля, 15:28

Люди лежат на земле: Появилось видео с места удара по автобусу под Брянском

Опубликовано видео с места атаки дрона по автобусу в Брянской области

Опубликовано видео с места атаки украинского дрона-камикадзе по автобусу с пассажирами в Брянской области. На кадрах, которые публикует Mash, видны окровавленные люди, несколько человек лежат на земле.

Последствия атаки украинского дрона-камикадзе по автобусу с пассажирами в Брянской области. Видео © Telegram / Mash

Напомним, вечером 25 апреля украинский дрон-камикадзе атаковал автобус с пассажирами в селе Курковичи Стародубского округа Брянской области. В результате пострадали четверо мирных граждан, среди которых 14-летний подросток.

Обложка ©

Telegram / Mash

Александра Вишнякова
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