Люди лежат на земле: Появилось видео с места удара по автобусу под Брянском
Опубликовано видео с места атаки дрона по автобусу в Брянской области
Опубликовано видео с места атаки украинского дрона-камикадзе по автобусу с пассажирами в Брянской области. На кадрах, которые публикует Mash, видны окровавленные люди, несколько человек лежат на земле.
Последствия атаки украинского дрона-камикадзе по автобусу с пассажирами в Брянской области. Видео © Telegram / Mash
Напомним, вечером 25 апреля украинский дрон-камикадзе атаковал автобус с пассажирами в селе Курковичи Стародубского округа Брянской области. В результате пострадали четверо мирных граждан, среди которых 14-летний подросток.
Telegram / Mash