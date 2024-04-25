Украинский дрон-камикадзе атаковал автобус с пассажирами в брянском селе, есть пострадавшие
Губернатор Богомаз: Дрон-камикадзе ВСУ ударил по автобусу с людьми в Курковичах
Украинский дрон-камикадзе атаковал автобус с пассажирами в селе Курковичи Стародубского округа Брянской области. Об инциденте сообщает губернатор региона Александр Богомаз в своём телеграм-канале. К сожалению, не обошлось без пострадавших.
"В результате террористической атаки на пассажирский автобус пострадали четверо мирных граждан, среди которых ребёнок 14 лет", — проинформировал он.
Раненые доставлены в медицинское учреждение, где им оказана вся необходимая помощь. Кроме того, власти региона обещают оказать им материальную поддержку.
Ранее Life.ru сообщал, что дрон ВСУ ударил по машине с семьёй в Запорожье, четверо детей остались сиротами. А до этого украинский дрон сбросил бомбу на машину с гражданскими в курском селе. Среди погибших — двое детей.
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