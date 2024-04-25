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25 апреля, 15:19

Украинский дрон-камикадзе атаковал автобус с пассажирами в брянском селе, есть пострадавшие

Губернатор Богомаз: Дрон-камикадзе ВСУ ударил по автобусу с людьми в Курковичах

Украинский дрон-камикадзе атаковал автобус с пассажирами в селе Курковичи Стародубского округа Брянской области. Об инциденте сообщает губернатор региона Александр Богомаз в своём телеграм-канале. К сожалению, не обошлось без пострадавших.

"В результате террористической атаки на пассажирский автобус пострадали четверо мирных граждан, среди которых ребёнок 14 лет", — проинформировал он.

Раненые доставлены в медицинское учреждение, где им оказана вся необходимая помощь. Кроме того, власти региона обещают оказать им материальную поддержку.

Над Брянской областью уничтожено два украинских беспилотника
Над Брянской областью уничтожено два украинских беспилотника

Ранее Life.ru сообщал, что дрон ВСУ ударил по машине с семьёй в Запорожье, четверо детей остались сиротами. А до этого украинский дрон сбросил бомбу на машину с гражданскими в курском селе. Среди погибших — двое детей.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Марина Калегина
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