Украинский дрон-камикадзе атаковал автобус с пассажирами в брянском селе, есть пострадавшие

Украинский дрон-камикадзе атаковал автобус с пассажирами в селе Курковичи Стародубского округа Брянской области. Об инциденте сообщает губернатор региона Александр Богомаз в своём телеграм-канале. К сожалению, не обошлось без пострадавших.

"В результате террористической атаки на пассажирский автобус пострадали четверо мирных граждан, среди которых ребёнок 14 лет", — проинформировал он.