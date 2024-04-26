Россиянам подсказали, что защитит от бездумной траты денег
Экономист Павельчук: Против импульсивных покупок поможет инвестиционный счёт
Экономист советует при получении любой прибыли составлять месячный план для защиты от импульсивных трат. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Умение экономить в условиях ежедневно растущих цен не перестаёт быть актуальным. Главное, избегать непредвиденных расходов, рассказала РИА "ФедералПресс" экономист и эксперт в сфере финансового учёта и налогообложения Светлана Павельчук.
"Планировать — главное, чему нужно научиться каждому гражданину. Финансов это касается в первую очередь. При неправильном планировании и возникают некие "непредвиденные расходы", которые чаще всего как раз-таки можно предвидеть и предугадать", — пояснила Павельчук.
К спонтанным покупкам приводят скачки эмоционального состояния. По словам эксперта, чтобы не тратиться на вещи, не соответствующие нашему уровню, нужно принимать себя такими, какие мы есть. Получая какую бы то ни было прибыль, нужно составлять месячный план, включающий в себя обязательные траты на питание, коммуналку, проезд, мобильную связь, бытовую химию и возможные непредвиденные расходы. Все покупки лучше фиксировать в записной книжке.
По словам Павельчук, есть три типа личного бюджета. Экономный — это откладывание половины зарплаты, сбалансированный — накопление 20–30% и несбалансированный — когда с прибыли ничего не откладывается. Если самому копить сложно, можно попробовать воспользоваться инвестиционным счётом, чтобы доступ к бюджету был закрыт в случае желания на что-нибудь срочно раскошелиться.
Ранее эксперт рассказала, что обучить человека финансовой грамотности можно с младых ногтей. Для этого родители должны взять за привычку с некоторой периодичностью выдавать ему деньги на карманные расходы. Это позволит ребёнку овладеть мастерством рационального распределения средств.