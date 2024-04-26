Труп приплыл к Нескучному саду в Москве, где снимается "Что? Где? Когда?"

К Нескучному саду, где снимается интеллектуальная телевизионная игра "Что? Где? Когда?", по Москве-реке приплыл труп неизвестного. Об этом в пятницу, 26 апреля, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, сейчас следователи осматривают тело на берегу Пушкинской набережной. Правоохранителям предстоит установить личность погибшего и выяснить, как он скончался и попал в реку.

К слову, рядом с местом съёмок телепередачи "Что? Где? Когда?" уже находили труп девушки. Тело со следами насильственной смерти было обнаружено в конце мая 2013 года.