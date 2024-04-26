Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 апреля, 09:56
3652

Труп приплыл к Нескучному саду в Москве, где снимается "Что? Где? Когда?"

SHOT: Труп приплыл к Нескучному саду в Москве, где снимается "Что? Где? Когда?"

К Нескучному саду, где снимается интеллектуальная телевизионная игра "Что? Где? Когда?", по Москве-реке приплыл труп неизвестного. Об этом в пятницу, 26 апреля, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, сейчас следователи осматривают тело на берегу Пушкинской набережной. Правоохранителям предстоит установить личность погибшего и выяснить, как он скончался и попал в реку.

К слову, рядом с местом съёмок телепередачи "Что? Где? Когда?" уже находили труп девушки. Тело со следами насильственной смерти было обнаружено в конце мая 2013 года.

Подростки нашли на свалке в Красноярске замотанный скотчем скелет женщины
Подростки нашли на свалке в Красноярске замотанный скотчем скелет женщины

Ранее Life.ru писал, что в Москве-реке в районе Строгино обнаружили труп мужчины. Сообщалось, что на вид погибшему 35–40 лет.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Никита Осипов
  • Новости
  • Происшествия
  • Только на Life
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров