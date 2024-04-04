Подростки нашли на свалке в Красноярске замотанный скотчем скелет женщины

В Красноярске компания подростков обнаружила на мусорной свалке тело мёртвой женщины, оно было завёрнуто в одеяло и перемотано скотчем. Это третий найденный в городе труп за последние несколько дней. Об этом пишут местные СМИ со ссылкой на ГУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Останки группа молодых людей нашла на мусорке возле одного из домов на улице 60 лет Октября. Поняв, что перед ними, парни сразу же вызвали полицейских. Тело частично превратилось в скелет, поэтому правоохранители пока что не установили личность женщины. Заведено уголовное дело по статье 105 УК РФ (Убийство).