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4 апреля, 06:23

Подростки нашли на свалке в Красноярске замотанный скотчем скелет женщины

В Красноярске компания подростков обнаружила на мусорной свалке тело мёртвой женщины, оно было завёрнуто в одеяло и перемотано скотчем. Это третий найденный в городе труп за последние несколько дней. Об этом пишут местные СМИ со ссылкой на ГУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Останки группа молодых людей нашла на мусорке возле одного из домов на улице 60 лет Октября. Поняв, что перед ними, парни сразу же вызвали полицейских. Тело частично превратилось в скелет, поэтому правоохранители пока что не установили личность женщины. Заведено уголовное дело по статье 105 УК РФ (Убийство).

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Ранее Life.ru рассказывал о том, как в подсобном помещении московской пиццерии Domino Pizza нашли труп 23-летнего руководителя точки. Мертвеца обнаружил повар. Проводившие осмотр места происшествия правоохранители нашли гематому на голове покойного. Кроме того, рядом с телом обнаружился зип-пакетик с неизвестным светлым веществом.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Юрий Лысенко
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