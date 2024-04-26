Life.ru выяснил личность утопленника, найденного у Нескучного сада в Москве

Найденным в Москве-реке у Нескучного сада утопленником оказался 22-летний парень. По данным SHOT, его зовут Егор К. — молодой человек пропал ещё в начале апреля.

Известно, что парень родился в городе Сосногорск в Республике Коми, он уехал на заработки в Москву 27 марта, сразу после дня рождения. Последний раз погибший выходил на связь 7 апреля, когда попросил взаймы у сестры тысячу рублей.

Предварительная причина смерти Егора — асфиксия. По словам близких, парень не выпивал. Он закончил колледж на электромонтажника и долго трудился на складе в "Спортмастере", а уже потом стал искать подработки в разных регионах. Обстоятельства смерти парня ещё предстоит выяснить.