Омбудсмен Волынец рассказала, чему будут учить школьников на уроках семьеведения

В грядущем учебном году в российских школах появится новый предмет — Семьеведение. Уроки будут проводиться в старших классах с возможностью свободного посещения. Уполномоченный по правам ребёнка Республики Татарстан Ирина Волынец рассказала 360.ru, что конкретно будут рассказывать школьникам в рамках этого курса.

Омбудсмен напомнила, что похожий предмет был в советских школах, и назывался он этика и психология семейной жизни". Но сегодня разговаривать со школьниками на подобные темы стало сложнее, считает Волынец, так как увеличилось количество неполных семей. Поэтому целью курса Семьеведения будет пропаганда полной, многодетной семьи. При этом к детям из неполных семей на этих уроках нужно относиться с особым трепетом, дабы не нанести психологических травм на фоне отсутствия одного из родителей.

"Многодетная семья должна стать модной, должна стать нормой. <…> Сейчас не хватает, наверное, ментальной поддержки, идеологической поддержки, пропаганды, рекламы многодетной семьи", — заключила Ирина Волынец.