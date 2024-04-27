Забудьте о майонезе: Названы продукты и соусы, с которыми нельзя сочетать яйца Гастроэнтеролог Кашух: Яйца лучше не сочетать с сыром, ветчиной или мясом 27 апреля, 06:17 Яйца лучше не сочетать с сыром, ветчиной или мясом. Обложка © Freepik / azerbaijan-stockers

В состав яиц входят жизненно важные аминокислоты, которые поддерживают обмен веществ и укрепляют иммунитет. Также они содержат лецитин — жироподобное вещество, защищающее печень и позитивно влияющее на метаболизм. Ещё в яйцах есть витамин D, необходимый для здоровья костей, а также кальций и фосфор, которые вместе с витамином D делают зубы более прочными. Однако лёгким движением руки эту пользу можно разрушить. Об этом Life.ru рассказала гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Екатерина Кашух.

В день рекомендуется употреблять не более 1–2 яиц. Если у человека повышен холестерин, то стоит ограничиться только яичными белками. А желтки, которые как раз и содержат это вещество, лучше не использовать в пищу. Екатерина Кашух Гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, врач – эксперт лаборатории "Гемотест"

Наиболее диетические блюда — яйца всмятку и пашот (сваренные без скорлупы в едва кипящей воде). Жареные яйца — очень калорийное блюдо, особенно если готовить яичницу на сале или растительном масле. Чтобы снизить калорийность, лучше использовать топлёное или кокосовое масло.

"Яйца лучше не сочетать с сыром, ветчиной или мясом — такие блюда очень вкусные, поэтому есть риск переедания. Также не стоит добавлять майонез и другие высококалорийные соусы (цезарь, сырный, медово-горчичный, тартар)", — советует врач.

В качестве дополнения к яйцам подойдут зелень и некрахмалистые овощи — капуста, сладкий перец, огурец, сельдерей, шпинат. Варёные яйца можно хранить в холодильнике в течение 3–7 дней. При этом температура не должна превышать +4 °C. Если они уже очищены от скорлупы, то лучше съесть их в тот же день. А если они остались на столе, то употребить их нужно в течение двух часов (при температуре +30 °C этот срок вообще сокращается до одного часа).

Авторы Андрей Горяничев