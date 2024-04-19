Перечислены лучшие, а значит, натуральные красители для пасхальных яиц

Чтобы пасхальные яйца не только радовали глаз, но и не вредили здоровью, лучше использовать натуральные красители, а не химические пакетики из магазинов. Речь идёт об обычных овощах, ягодах и фруктах, рассказал известный шеф-повар Александр Белькович.

По его словам, для окрашивания яиц подойдут свёкла, черника, кожура от репчатого лука, молотый кофе, чай каркаде, куркума, сок шпината, морковь, корни марены и виноград.

"Все эти нехитрые продукты — идеальные красители, которые экономны и безопасны. Главное, чтобы ёмкость, в которой вы красите яйца, была небольшой, тогда цвет получится более насыщенным и краска быстрее возьмётся", — посоветовал шеф-повар в беседе с "Вечерней Москвой".

Эксперт подробно рассказал, как правильно красить яйца, на примере свёклы. Для красивого тёмно-вишневого цвета или фуксии необходимо очень мелко натереть свёклу или измельчить в блендере, тогда будет много сока для окрашивания, после чего эту смесь перелить в чистую воду, положить пару-тройку щепоток лимонной кислоты и поставить на огонь. Когда жидкость закипит — погрузить яйца. Лимонная кислота немного разъедает скорлупу, и краска лучше впитывается.

"Если вы хотите пастельные оттенки, например бледно-розовый, то достаточно пятиминутной варки. А вот для получения глубоких оттенков придётся подержать яйца не менее 30 минут в кипящей воде", — пояснил специалист.

В финале — после варки — яйца нужно вытереть насухо и натереть растительным маслом с помощью ватного диска. Когда масло впитается, символы Пасхи обретут привлекательный глянцевый блеск, резюмировал Белькович.