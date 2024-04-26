В Госдуме в годовщину аварии на ЧАЭС объяснили, как избежать повторения страшной трагедии

26 апреля 1986 года произошла одна из самых страшных трагедий — авария на Чернобыльской атомной электростанции. Депутат Госдумы Александр Толмачёв в беседе с Life.ru отдал дань памяти всем жертвам катастрофы — в первую очередь ликвидаторам аварии, которые встали стеной на пути у смерти и ценой своих жизней сдержали распространение радиации. Парламентарий отметил, что мы чтим подвиг военных, медицинских работников и сотрудников атомной отрасли, которые спасали других людей.

"Тема ответственности государств не только за обладание ядерным оружием, но и мирным атомом актуальна и сегодня — к сожалению, не все страны способны осознанно отнестись к ней. И если в случае с военным использованием технологий всё относительно просто — эту сферу регулируют ряд международных соглашений, главным из которых является ДНЯО, то с гражданским использованием ядерной энергетики дело обстоит гораздо сложнее: да, есть МАГАТЭ, но оно лишь следит, чтобы государства не работали над военным освоением атома — и не более того", — подчеркнул парламентарий.

Толмачёв дополнил, что не все страны в достаточной степени ответственны, чтобы обладать атомной энергетикой — это показали кризис на Украине и многочисленные обстрелы Запорожской АЭС. Мировому сообществу необходимо изменить подход к ядерной сфере и на международном уровне контролировать гражданские объекты не самых надёжных в этом отношении государств. По словам собеседника Life.ru, государства должны иметь шанс деконструкции таких станций в случае безответственного характера поведения стран-владельцев.

"Да, к сожалению, в нашей истории есть катастрофа на ЧАЭС. Но мы сделали выводы, и сегодня наша атомная промышленность — образцовая, чего нельзя сказать о некоторых других странах, в том числе США. Ни американцы, ни японцы выводов не сделали, достаточно вспомнить "Фукусиму", — напомнил Толмачёв.

При этом парламентарий выразил уверенность, что наша страна не допустит повторения Чернобыльской трагедии в отношении подконтрольных РФ объектов.