Россиянам назвали способы, как не переедать в гостях

На предстоящие майские праздники у многих запланированы поездки в гости к друзьям, родителям и родственникам, а также на природу. За праздничным столом всегда велик соблазн съесть больше, чем нужно. А это не так безобидно, как кажется, предупредил кандидат медицинских наук, врач-диетолог Андрей Бобровский. Он рассказал, чем опасно разовое переедание и как его избежать.

"Пять из десяти основных причин смертности связаны с регулярным перееданием и избыточным весом. А однократное переедание может вылиться, как в народе говорят, в несварение: тяжесть, нарушение сна, изжогу, отрыжку, проблемы с поджелудочной железой. Это называется нарушением пищеварения", — предупредил диетолог в беседе с радио Sputnik.

По его словам, приходить в гости на голодный желудок — плохая идея. Лучше заранее съесть что-то лёгкое и объёмное, например овощи или фрукты. Во время застолья следует держать тарелку наполненной овощами, зеленью и деликатесами.

"Тогда хозяйка не будет подкладывать ещё. Медленно и тщательно пережёвывайте пищу. Надо из каждого кусочка брать максимум вкуса, наслаждаться едой. Плохой вариант, когда человек берёт кусочек, кладёт его в рот и, ещё не пережевав, не проглотив его, тянется за следующим", — подчеркнул врач.

Очень важно правильно выбирать соседей по столу. Лучше садиться с теми, кто поддержит в определённых ограничениях, а не тех, кто быстро напивается и начинает говорить: "Ты что не ешь, ты хозяйку не уважаешь?" Кроме того, рекомендуется активно участвовать в разговорах. С полным ртом это делать неудобно, к тому же это замедлит процесс поглощения пищи и даст почувствовать сытость. С большой осторожностью надо относиться к алкоголю — он и сам калориен, и провоцирует съесть больше, заключил Бобровский.