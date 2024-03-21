Врач объяснил, как сырое яйцо и бутерброд с маслом спасут вас перед застольем Врач Белоусов: Алкоголь и копчёные закуски заставляют желудок работать на износ 21 марта, 12:17 Алкоголь и копчёные закуски заставляют желудок работать на износ. Обложка © Freepik.com

Чрезмерное употребление алкоголя может иметь разрушительные последствия для организма (интоксикация, головные боли, обезвоживание), а во время шумных застолий не все могут соблюдать меру. Однако скорость опьянения можно снизить с помощью закусок. Об этом Life.ru рассказал гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Евгений Белоусов.

Перед началом употребления алкоголя нужно плотно поесть, в идеале — это должны быть блюда с высоким содержанием белка, сложных углеводов и жиров. Такое меню поможет поддержать энергию и ясность мышления во время вечеринки, не позволит много выпить. Евгений Белоусов Гастроэнтеролог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук

Врач также предостерёг от запивания алкоголя сладкой газировкой. Подобный коктейль в разы ускоряет процесс опьянения и усиливает действие спиртных напитков. По возможности следует избегать в качестве закуски жирных и копчёных блюд: их сочетание с алкоголем заставляет работать на износ поджелудочную железу, желудок и, главное, печень. Во время самого празднества следует выбирать закуски из мяса птицы и овощей.

Сладкое — фрукты, десерты, выпечка — также не лучший вариант для закусок. Эти продукты могут вызвать сбой в работе ЖКТ, который и без того перегружен перевариванием крепких напитков.

А вот идеальные закуски для алкоголя — это сливочное масло и соленья. Дело в том, что спиртное нарушает водно-солевой баланс в организме, почки работают в усиленном режиме, активно выводя воду, а соленья стимулируют жажду, и человек много пьёт, восполняя нехватку влаги. Сало — тоже идеальная закуска, так как насыщенные жирные кислоты способны затормаживать опьянение.

Перед застольем можно выпивать сырое яйцо или съедать небольшой бутерброд со сливочным маслом для защиты желудка, посоветовал гастроэнтеролог. А во время трапезы нужно пить больше воды для разбавления алкоголя. Также помогут снизить скорость опьянения витамин С и молоко.

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Авторы Андрей Горяничев