"Химера" между вином и водкой: Врач назвал губительные свойства настоек

Настойка — это чрезвычайно крепкий сладкий алкоголесодержащий напиток на основе различных ягод и фруктов. Крепость разнится от 16 до 60%, а концентрация сахара доходит аж до 30,0 г/100 дм3. Уже эти два пункта говорят о крайнем вреде такого спиртного, предупреждает хирург Александр Умнов. В беседе с Life.ru он перечислил все опасности популярных сегодня настоек.

Из-за лошадиной дозы сахара настойка является "химерой" между сладким вином и водкой. Вроде бы и выпить можно больше из-за кажущейся мягкости, но и чувствовать себя человек будет гораздо хуже. Во-первых, высокий процент спирта оказывает повреждающее действие на ЦНС, печень, желудок, сердце и сосуды, а во-вторых, сахар обладает двойным повреждающим действием. Александр Умнов Преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург

Врач объяснил, что сахар под воздействием ферментов постепенно начинает бродить в бутылке, повышая градус, и, когда он попадает в ЖКТ, происходит такое же брожение у бактерий кишечника, поэтому вы чувствуете повышенное газообразование, вздутие и боли в животе.

Также больше, чем от водки, повышается риск развития сахарного диабета из-за чрезмерного поступления глюкозы. Поджелудочная железа не в состоянии выработать достаточное количество инсулина, из-за чего нарушается обмен веществ в организме. Глюкоза перерабатывается в жиры, откладывается на стенки сосудов в виде бляшек, на стенки внутренних органов в виде интерстициального жира и в подкожно-жировой слой передней брюшной стенки (абдоминальное ожирение).

"Из-за дисбаланса электролитов усиливается работа почек, что может в конечном счёте привести к почечной недостаточности. Нарушается гормональный статус человека, из-за чего женщина не сможет забеременеть, а мужчина — создать достаточное количество здоровых сперматозоидов", — добавил преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения.

Если после всего перечисленного вы всё же решитесь пить наливки, врач советует выбирать спиртное промышленного производства. Во-первых, в нём, скорее всего, не окажется смертоносного метилового спирта, а во-вторых, настойки домашнего приготовления из-за недостаточной очистки могут содержать опасные продукты переработки пищевого компонента "для вкуса и аромата". Так, вишня, миндаль и абрикосовые косточки содержат амигдалин, который в организме превращается в сильнейший яд — синильную кислоту. Может наступить аритмия и смерть от остановки сердца или от острого панкреатита, предупредил Умнов.