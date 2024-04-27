Стало известно, куда пропали железные вилки и ножи из ресторанов в Домодедово

Рестораны в московском аэропорту Домодедово на период майских праздников заменили металлические вилки и ножи на пластиковые. Об этом сообщили в пресс-службе управляющей компании "Росинтер ресторантс холдинг", добавив, что в других аэропортах этого пока не произошло.

"Да, действительно, в Домодедово заменили приборы на пластиковые на период праздничных дней", — приводит РИА "Новости" слова представителя компании.

В соцсетях ранее появилась информация, что из ресторанов и бизнес-залов российских аэропортов пропали железные вилки и ножи. Сообщалось, что в скором времени все авиакомпании из РФ уберут металлические столовые приборы и из самолётов. Уточнялось, что на такой шаг решились пойти из-за угрозы происшествий на борту воздушных лайнеров.

Рестораны компании "Росинтер ресторантс холдинг" (управляет сетями "Il Патио", "Планета суши" и другими) работают в аэропортах Домодедово и Шереметьево в Москве, в Пулково в Петербурге и в аэропорту Казани.