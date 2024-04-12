Российские аэропорты дополнительно защитят от атак беспилотников

В России по поручению министерства транспорта усилят меры по защите аэропортов от атак с беспилотников. Выпущенные рекомендации касаются аэродромов, которые отнесены к первой и второй категориям объектов транспортной инфраструктуры, передаёт РБК. Таких авиагаваней в стране 50.

Напомним, что в середине марта после перехвата пяти беспилотников на подлёте к Москве в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский для обеспечения безопасности были введены ограничения. А до этого примерно час назад в петербургском аэропорту Пулково ввели режим "Ковёр" из-за вражеского дрона. Он был уничтожен в районе посёлка Форносово Тосненского района. Обошлось без жертв и разрушений.