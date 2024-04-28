Протоиерей назвал традицию ходить на кладбище перед Пасхой далёкой от христианства

В период с Вербного воскресенья до Радоницы, который в этом году длится с 28 апреля по 13 мая, не нужно ездить на кладбище и поминать усопших, так как эта традиция является светской. Об этом рассказал РИА "Новости" глава Учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов.

Этот обычай, по его словам, возник при Никите Хрущёве. Тогда наблюдался дефицит храмов, а людям как-то хотелось выразить свои религиозные чувства. Но до 50–60-х годов такого правила не было. Более того, в Русской православной церкви в Вербное воскресенье, на Страстной неделе, в Пасху и на Светлой неделе нет заупокойных поминовений. Таким днём является Радоница — вторник второй недели после Пасхи, который в этом году выпадает на 14 мая.

"То есть в этот период ездить на кладбища не стоит. В этот предпасхальный и пасхальный период Церковь призывает сосредоточиться не на поминовении усопших, а на сопереживании событий страстных дней, то есть страданий Христа, и самого Воскресения Христова", — рассказал Козлов.