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28 апреля, 22:09

Пятеро пассажиров рейса Москва – Саратов не смогли улететь из-за замены борта

Самолёт рейса Москва – Саратов отправился в пункт назначения из Домодедово, оставив в аэропорту пятерых пассажиров. Для них на борту попросту не нашлось места, сообщил SHOT со ссылкой на одну из туристок.

Всё дело в решении авиакомпании S7 в последний момент заменить самолёт. Новое воздушное судно оказалось рассчитано на меньшее число пассажиров. Оставшимся в воздушной гавани россиянам предложили вылететь на следующее утро. В качестве компенсации перевозчик перевёл на их дебетовые карты по три тысячи рублей.

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Больше 20 часов ожидать отправки пришлось и сотням пассажиров круизного лайнера "Сергей Дягилев" в Москве. Корабль не смог вовремя отойти от причала из-за сбоя с отправкой заявки Роспотребнадзору.

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Telegram / Аэропорт Домодедово

Илья Пушкарев
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