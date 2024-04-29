Пятеро пассажиров рейса Москва – Саратов не смогли улететь из-за замены борта
Самолёт рейса Москва – Саратов отправился в пункт назначения из Домодедово, оставив в аэропорту пятерых пассажиров. Для них на борту попросту не нашлось места, сообщил SHOT со ссылкой на одну из туристок.
Всё дело в решении авиакомпании S7 в последний момент заменить самолёт. Новое воздушное судно оказалось рассчитано на меньшее число пассажиров. Оставшимся в воздушной гавани россиянам предложили вылететь на следующее утро. В качестве компенсации перевозчик перевёл на их дебетовые карты по три тысячи рублей.
Больше 20 часов ожидать отправки пришлось и сотням пассажиров круизного лайнера "Сергей Дягилев" в Москве. Корабль не смог вовремя отойти от причала из-за сбоя с отправкой заявки Роспотребнадзору.
Telegram / Аэропорт Домодедово