В Ставрополе объявили имена победителей фестиваля "Российская школьная весна"
Награждение победителей "Российской школьной весны" в Ставрополе. Обложка © Пресс-служба РДДМ "Движение первых"
В Ставрополе 1 мая состоялся финал II Всероссийского фестиваля непрофессионального ученического творчества "Российская школьная весна". Мероприятие проходило с 28 апреля и объединило более 1,2 тысячи талантливых школьников от 12 до 18 лет из 79 субъектов России.
Награждение победителей "Российской школьной весны" в Ставрополе в номинации "Оригинальный жанр". Фото © Пресс-служба РДДМ "Движение первых"
На торжественной церемонии награждения участников фестиваля назвали имена 238 победителей и призёров в семи творческих направлениях и в специальной номинации "Амбассадор Движения первых". Кроме того, жюри огласило результаты общекомандного зачёта.
Участники фестиваля "Российская школьная весна" в Ставрополе. Фото © Пресс-служба РДДМ "Движение первых"
"Обладателями Гран-при в общекомандном зачёте стали творческие коллективы Ставропольского края. Для школьников фестиваль стал настоящей творческой лабораторией, а для страны — площадкой для формирования сообщества новых молодых деятелей культуры и искусства России", — подчеркнул председатель правления "Движения первых" Григорий Гуров.
Лауреатом I степени в специальной номинации "Амбассадор Движения первых" стал Руслан Ульянов из Ростовской области, лауреатом II степени — Екатерина Махиня из Омской области. Анна Егорова из Липецкой области стала лауреатом III степени. Теперь победители этой категории будут доносить и популяризировать миссию и ценности "Движения первых" в своих регионах.
Конкурсное жюри огласило победителей в шести творческих направлениях:
- "Вокальное" — Андрей Палаев из Ивановской области;
- "Инструментальное" — Анна Калихман из Саратовской области;
- "Танцевальное" — Театр танца "VIP-поколение" из Курской области;
- "Театральное" — Алёна Исаева из Тверской области;
- "Оригинальный жанр" — Цирковая студия "Каскад" из Вологодской области;
- "Медиа" — Всеволод Алымов и Полина Жемчугова, представлявшие Калининградскую область.
Кроме того, в рамках фестиваля состоялся масштабный гала-концерт, на котором с яркими номерами выступили участники, артисты творческих коллективов Ставрополя и Ставропольского края, а также дуэт Nansi & Sidorov.
Впервые фестиваль прошёл как пилотный проект в 2022 году в рамках юбилейного фестиваля "Российская студенческая весна" в Самаре. В прошлом году I Всероссийский фестиваль состоялся в Ставрополе с 1 по 5 июня. Организаторами II Всероссийского фестиваля "Российская школьная весна" в Ставрополе выступили "Движение первых", Правительство Ставропольского края, Российский союз молодёжи (РСМ) и Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ).