В Ставрополе объявили имена победителей фестиваля "Российская школьная весна"

В Ставрополе 1 мая состоялся финал II Всероссийского фестиваля непрофессионального ученического творчества "Российская школьная весна". Мероприятие проходило с 28 апреля и объединило более 1,2 тысячи талантливых школьников от 12 до 18 лет из 79 субъектов России.

Награждение победителей "Российской школьной весны" в Ставрополе в номинации "Оригинальный жанр". Фото © Пресс-служба РДДМ "Движение первых"

На торжественной церемонии награждения участников фестиваля назвали имена 238 победителей и призёров в семи творческих направлениях и в специальной номинации "Амбассадор Движения первых". Кроме того, жюри огласило результаты общекомандного зачёта.

Участники фестиваля "Российская школьная весна" в Ставрополе. Фото © Пресс-служба РДДМ "Движение первых"

"Обладателями Гран-при в общекомандном зачёте стали творческие коллективы Ставропольского края. Для школьников фестиваль стал настоящей творческой лабораторией, а для страны — площадкой для формирования сообщества новых молодых деятелей культуры и искусства России", — подчеркнул председатель правления "Движения первых" Григорий Гуров.

Лауреатом I степени в специальной номинации "Амбассадор Движения первых" стал Руслан Ульянов из Ростовской области, лауреатом II степени — Екатерина Махиня из Омской области. Анна Егорова из Липецкой области стала лауреатом III степени. Теперь победители этой категории будут доносить и популяризировать миссию и ценности "Движения первых" в своих регионах.

Конкурсное жюри огласило победителей в шести творческих направлениях:

"Вокальное" — Андрей Палаев из Ивановской области;

"Инструментальное" — Анна Калихман из Саратовской области;

"Танцевальное" — Театр танца "VIP-поколение" из Курской области;

"Театральное" — Алёна Исаева из Тверской области;

"Оригинальный жанр" — Цирковая студия "Каскад" из Вологодской области;

"Медиа" — Всеволод Алымов и Полина Жемчугова, представлявшие Калининградскую область.

Кроме того, в рамках фестиваля состоялся масштабный гала-концерт, на котором с яркими номерами выступили участники, артисты творческих коллективов Ставрополя и Ставропольского края, а также дуэт Nansi & Sidorov.