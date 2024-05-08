Сигнал от Curiosity: На Марсе обнаружен кислород неясного происхождения Очевидный вопрос вызывает не только сам факт наличия этого кислорода — он ещё и хранится в марсианском грунте в такой форме, в какой на Земле накапливается усилиями микроорганизмов. 7 мая, 21:33 Ровер Curiosity находит на Марсе кислород загадочного происхождения. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Итак, напомним: марсоход Curiosity с 2012 года продолжает работать в приэкваториальном астероидном кратере Гейл, который имеет в диаметре 154 километра, его стенки возвышаются над дном на высоту порядка пяти километров. Кратер очень древний: ему 3,5 миллиарда лет как минимум. Это притом что самой Солнечной системе 4,6 миллиарда лет. Поэтому, как рассчитали планетологи, он должен помнить многое о прошлом Марса. Более того, в нём наблюдаются структуры, в которых геологи узнают озёрные отложения. Значит, он когда-то мог быть заполнен водой. Всё это, вместе взятое, и объясняет выбор места работы для марсохода.

Панорамный снимок, сделанный марсоходом Curiosity в кратере Гейл. Фото © giphy.com

Так вот, что же Curiosity там нашёл: он нашёл в довольно больших количествах оксид марганца. И это по меньшей мере указывает на то, что, похоже, кратер действительно был когда-то водоёмом: этот минерал встречается в земных озёрах и в Мировом океане в целом. Но интрига в том, каким образом этот оксид марганца должен был на Марсе образоваться: в водах нашей планеты это (по крайней мере, во многом) результат жизнедеятельности микроорганизмов. Есть такие бактерии, которые специализируются на окислении марганца ради получения нужного им углерода, то есть "питаются" за счёт такой химической реакции. Это называется хемосинтезом.

И это только первая часть вопроса. А вторая часть — откуда взялся сам кислород для окисления марганца. Ясно, что из атмосферы, а значит, она была когда-то весьма богата кислородом. И количество оксида марганца в кратере Гейл говорит о том, что такие условия на Марсе должны были сохраняться тысячелетиями. Выходит, в течение какого-то времени на Красной планете были не только моря, реки, озёра, но и богатая кислородом атмосфера. Живи и радуйся.

Притом кислород для известной нам жизни не так принципиально важен — есть ведь анаэробные существа, то есть живущие в бескислородной среде. И в самом начале вся Земля была такой анаэробной, бескислородной средой, и в этой среде процветали соответствующие обитатели, и только потом среди них появились цианобактерии, которые стали как побочный продукт своей жизнедеятельности производить кислород и, по одной из основных версий, устроили тем самым знаменитую кислородную катастрофу — массовое вымирание всех, кому кислород был совершенно не нужен и даже вреден. То есть кислород — это не совсем нечто обязательное для существования жизни как таковой, а скорее это потенциальный признак существования жизни, признак того, что происходили биохимические процессы.

И по поводу марсианского атмосферного кислорода, который, выходит, имелся когда-то в изобилии, возникают точно такие же подозрения: если его производили не фотосинтезирующие организмы, тогда что? Либо на Марсе была жизнь, либо на нём происходили какие-то другие непонятные процессы.

Авторы Адель Романенкова