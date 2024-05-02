Глава "Автодора" почтил память погибших дорожников
Фото © Пресс-служба госкомпании "Автодор"
Председатель правления госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко в рамках рабочей поездки в новые субъекты возложил цветы к памятнику погибшим при восстановлении республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей дорожникам. Мемориал расположен в Луганской Народной Республике.
Также глава "Автодора" проинспектировал объекты, которые ремонтируют по программе 2024 года. Среди них автомобильная дорога к мемориальному комплексу "Саур-Могила" на территории Донецкой Народной Республики. График работ на объекте составлен таким образом, что в период майских праздников граждане смогут подъехать к комплексу, чтобы почтить память погибших при освобождении Донбасса в 1943 году в ходе Великой Отечественной войны.
Кроме того, в преддверии майских праздников в планах у дорожников восстановить и благоустроить несколько памятных мест вдоль автомобильных дорог, которые сейчас капитально ремонтируют.
Ранее сообщалось, что в 2024 году силами госкомпании "Автодор" будет отремонтировано более 17 километров улично-дорожной сети в городе Мариуполе Донецкой Народной Республики. А для обеспечения туристической доступности городов Азово-Черноморского кластера в новых регионах активно приводят в нормативное состояние автомагистрали, ведущие к побережью внутреннего моря России. Так, в Запорожской области на участке трассы от населённого пункта Пологи до Бердянска в планах отремонтировать около 40 километров дороги.