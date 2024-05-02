Глава "Автодора" почтил память погибших дорожников

Председатель правления госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко в рамках рабочей поездки в новые субъекты возложил цветы к памятнику погибшим при восстановлении республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей дорожникам. Мемориал расположен в Луганской Народной Республике.

Также глава "Автодора" проинспектировал объекты, которые ремонтируют по программе 2024 года. Среди них автомобильная дорога к мемориальному комплексу "Саур-Могила" на территории Донецкой Народной Республики. График работ на объекте составлен таким образом, что в период майских праздников граждане смогут подъехать к комплексу, чтобы почтить память погибших при освобождении Донбасса в 1943 году в ходе Великой Отечественной войны.

Кроме того, в преддверии майских праздников в планах у дорожников восстановить и благоустроить несколько памятных мест вдоль автомобильных дорог, которые сейчас капитально ремонтируют.