Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 мая, 15:59

Глава "Автодора" почтил память погибших дорожников

Фото © Пресс-служба госкомпании "Автодор"

Фото © Пресс-служба госкомпании "Автодор"

Председатель правления госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко в рамках рабочей поездки в новые субъекты возложил цветы к памятнику погибшим при восстановлении республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей дорожникам. Мемориал расположен в Луганской Народной Республике.

Также глава "Автодора" проинспектировал объекты, которые ремонтируют по программе 2024 года. Среди них автомобильная дорога к мемориальному комплексу "Саур-Могила" на территории Донецкой Народной Республики. График работ на объекте составлен таким образом, что в период майских праздников граждане смогут подъехать к комплексу, чтобы почтить память погибших при освобождении Донбасса в 1943 году в ходе Великой Отечественной войны.

Кроме того, в преддверии майских праздников в планах у дорожников восстановить и благоустроить несколько памятных мест вдоль автомобильных дорог, которые сейчас капитально ремонтируют.

В ЛНР планируют завершить ремонт 80 км федеральной трассы Р260 в 2024 году
В ЛНР планируют завершить ремонт 80 км федеральной трассы Р260 в 2024 году

Ранее сообщалось, что в 2024 году силами госкомпании "Автодор" будет отремонтировано более 17 километров улично-дорожной сети в городе Мариуполе Донецкой Народной Республики. А для обеспечения туристической доступности городов Азово-Черноморского кластера в новых регионах активно приводят в нормативное состояние автомагистрали, ведущие к побережью внутреннего моря России. Так, в Запорожской области на участке трассы от населённого пункта Пологи до Бердянска в планах отремонтировать около 40 километров дороги.

Алексей Берковиц
  • Новости
  • Пресс-релизы
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров