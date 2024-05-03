Съел глаз и ухо: В США бездомный до смерти загрыз мужчину, приняв его за "оборотня"

В Лос-Анджелесе бездомный мужчина Колин Чех напал на незнакомца на парковке магазина 7-Eleven, передаёт Daily Mail. Чех принялся бить мужчину головой об асфальт, после чего склонился над ним и начал грызть его лицо.

К приезду полиции Чех успел съесть ухо и глаз мужчины. Тот впоследствии скончался, так как удар головой об асфальт оказался фатальным. Погибшим оказался американец Кеннет Браун. Преступника доставили в участок, но никакого вразумительного ответа от него так и не добились.

Позже нападавший начал терять сознание, и его отвезли в больницу. Там он разговорился и признался, что не спал последние пять суток, так как им будто бы что-то овладело. Более того, он думал, что сражался с "оборотнем" и победил благодаря "высшим силам". В качестве орудия нападения бездомный использовал зубы.

На первом судебном заседании Чех вёл себя неадекватно, строил гримасы. Его адвокат настаивал на невменяемости своего подзащитного. Бездомному теперь предстоит психиатрическая экспертиза. Следующее заседание состоится 24 мая.