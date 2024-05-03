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3 мая, 00:37

Опасность атаки беспилотников объявлена в Воронежской области

Губернатор Гусев: Угроза атаки БПЛА объявлена в Воронежской области

На территории Воронежской области объявлена угроза атаки беспилотников. Об этом предупредил губернатор региона Александр Гусев.

"Уважаемые жители Воронежской области, внимание! На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове", — написал глава региона в телеграм-канале.

Губернатор Гусев: Три дома повреждено после падения обломков БПЛА под Воронежем
Губернатор Гусев: Три дома повреждено после падения обломков БПЛА под Воронежем

Аналогичное предупреждение сегодня ранее было объявлено и в Белгородской области. О происшествиях на территории региона к данному моменту не сообщалось.

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Shutterstock / FOTODOM

Оксана Попова
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