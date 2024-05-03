Опасность атаки беспилотников объявлена в Воронежской области

На территории Воронежской области объявлена угроза атаки беспилотников. Об этом предупредил губернатор региона Александр Гусев.

Губернатор Гусев: Три дома повреждено после падения обломков БПЛА под Воронежем

Губернатор Гусев: Три дома повреждено после падения обломков БПЛА под Воронежем

Аналогичное предупреждение сегодня ранее было объявлено и в Белгородской области. О происшествиях на территории региона к данному моменту не сообщалось.