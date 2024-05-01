Губернатор Гусев: Три дома повреждено после падения обломков БПЛА под Воронежем

Три частных домовладения повреждены в результате падения обломков сбитых украинских беспилотников в Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

"В них посечены окна, фасады, заборы, двери. Обязательно окажем всю необходимую помощь в восстановлении имущества", — написал он в телеграм-канале.

Напомним, в ночь на 1 мая ВСУ вновь предприняли попытку массового налёта дронов на территорию России. В Минобороны отчитались об уничтожении шести беспилотников, три из которых были сбиты в Воронежской области. Ещё по одной "птичке" сбили в Рязанской, Белгородской и Курской областях.