"Делал рядовую МРТ": Леонид Зюганов опроверг информацию о госпитализации

Депутат Мосгордумы Леонид Зюганов рассказал, что данные о его госпитализации из-за проблем с позвоночником не соответствуют действительности. По его словам, накануне он просто проходил плановое обследование.

"Делал вчера рядовую МРТ. Всё остальное инсинуации", — рассказал Зюганов в беседе с РИА "Новости".