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3 мая, 07:11

"Делал рядовую МРТ": Леонид Зюганов опроверг информацию о госпитализации

Внук Зюганова опроверг данные о госпитализации из-за проблем с позвоночником

Леонид Зюганов. Обложка © Telegram / ЛЕОНИД ЗЮГАНОВ

Леонид Зюганов. Обложка © Telegram / ЛЕОНИД ЗЮГАНОВ

Депутат Мосгордумы Леонид Зюганов рассказал, что данные о его госпитализации из-за проблем с позвоночником не соответствуют действительности. По его словам, накануне он просто проходил плановое обследование.

"Делал вчера рядовую МРТ. Всё остальное инсинуации", рассказал Зюганов в беседе с РИА "Новости".

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Ранее в СМИ появилась информация о том, что внука Зюганова экстренно госпитализировали с проблемами позвоночника. Сообщалось, что депутата мучили ежедневные боли в спине.

Мирон Сидоров
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