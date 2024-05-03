"Делал рядовую МРТ": Леонид Зюганов опроверг информацию о госпитализации
Внук Зюганова опроверг данные о госпитализации из-за проблем с позвоночником
Леонид Зюганов. Обложка © Telegram / ЛЕОНИД ЗЮГАНОВ
Депутат Мосгордумы Леонид Зюганов рассказал, что данные о его госпитализации из-за проблем с позвоночником не соответствуют действительности. По его словам, накануне он просто проходил плановое обследование.
"Делал вчера рядовую МРТ. Всё остальное инсинуации", — рассказал Зюганов в беседе с РИА "Новости".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что внука Зюганова экстренно госпитализировали с проблемами позвоночника. Сообщалось, что депутата мучили ежедневные боли в спине.