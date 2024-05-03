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3 мая, 10:42

Экс-премьера Британии не пустили на избирательный участок

Экс-премьеру Британии Джонсону не позволили проголосовать на местных выборах

Борис Джонсон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Борис Джонсон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

На избирательном участке в британском графстве Оксфордшир произошёл весьма курьёзный инцидент. Там местные сотрудники не допустили бывшего премьер-министра Соединённого Королевства Бориса Джонсона к участию в голосовании, сообщает телеканал Sky News.

"Бориса Джонсона не пустили на местный избирательный участок, когда он пытался проголосовать на местных выборах, забыв принести приемлемую форму удостоверения личности с фотографией", отмечает канал.

При этом изменения в законодательстве, требующие предъявления должного удостоверения личности с фото, были введены самим Джонсоном ещё в 2022 году. В итоге у политика всё же получилось проголосовать, и он отдал свой голос за консерваторов.

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Ранее экс-премьер Великобритании Лиз Трасс рассказала о том, что осенью 2022 года, когда она въезжала в резиденцию главы британского кабмина, там всё "кишело блохами". Это могло быть связано с собакой её предшественника Бориса Джонсона.

Мирон Сидоров
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