Экс-премьера Британии не пустили на избирательный участок
Экс-премьеру Британии Джонсону не позволили проголосовать на местных выборах
Борис Джонсон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
На избирательном участке в британском графстве Оксфордшир произошёл весьма курьёзный инцидент. Там местные сотрудники не допустили бывшего премьер-министра Соединённого Королевства Бориса Джонсона к участию в голосовании, сообщает телеканал Sky News.
"Бориса Джонсона не пустили на местный избирательный участок, когда он пытался проголосовать на местных выборах, забыв принести приемлемую форму удостоверения личности с фотографией", — отмечает канал.
При этом изменения в законодательстве, требующие предъявления должного удостоверения личности с фото, были введены самим Джонсоном ещё в 2022 году. В итоге у политика всё же получилось проголосовать, и он отдал свой голос за консерваторов.
Ранее экс-премьер Великобритании Лиз Трасс рассказала о том, что осенью 2022 года, когда она въезжала в резиденцию главы британского кабмина, там всё "кишело блохами". Это могло быть связано с собакой её предшественника Бориса Джонсона.