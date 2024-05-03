Экс-премьера Британии не пустили на избирательный участок

На избирательном участке в британском графстве Оксфордшир произошёл весьма курьёзный инцидент. Там местные сотрудники не допустили бывшего премьер-министра Соединённого Королевства Бориса Джонсона к участию в голосовании, сообщает телеканал Sky News.

"Бориса Джонсона не пустили на местный избирательный участок, когда он пытался проголосовать на местных выборах, забыв принести приемлемую форму удостоверения личности с фотографией", — отмечает канал.

При этом изменения в законодательстве, требующие предъявления должного удостоверения личности с фото, были введены самим Джонсоном ещё в 2022 году. В итоге у политика всё же получилось проголосовать, и он отдал свой голос за консерваторов.