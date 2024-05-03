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3 мая, 11:24

Завершено капитальный ремонт моста на трассе Амвросиевка — Мариуполь

Обложка © Автодор

Обложка © Автодор

Ещё один мост в ДНР по программе 2024 года завершён специалистами Госкомпании "Автодор" с опережением сроков. Работы заняли менее года. Протяжённость искусственного сооружения более 13 метров.

Старый мост дорожники демонтировали. Были установлены буронабивные сваи и забетонированы монолитные конструкции.

Так же выполнены работу по устройству железобетонных буронабивных свай, бетонированию монолитных конструкций опор. Мостовики смонтировали пролетные строения, устроили монолитный выравнивающий слой, а также уложили асфальтобетон и нанесли разметку. Территория вблизи сооружения была благоустроена.

Мост входит в состав автомобильной дороги Амвросиевка-Мариуполь, которую отремонтировали в прошлом году. Кроме того, искусственное сооружение находится вблизи пункта пропуска Шрамко на границе с Ростовской областью, к которому в 2023 году с опережением сроков капитально отремонтировали более 6 км автомобильной дороги.

Глава "Автодора" почтил память погибших дорожников
Глава "Автодора" почтил память погибших дорожников

Ранее сообщалось, что в 2024 году силами госкомпании "Автодор" будет отремонтировано более 17 километров улично-дорожной сети в городе Мариуполе Донецкой Народной Республики. А для обеспечения туристической доступности городов Азово-Черноморского кластера в новых регионах активно приводят в нормативное состояние автомагистрали, ведущие к побережью внутреннего моря России. Так, в Запорожской области на участке трассы от населённого пункта Пологи до Бердянска в планах отремонтировать около 40 километров дороги.

Алексей Берковиц
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