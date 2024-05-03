Завершено капитальный ремонт моста на трассе Амвросиевка — Мариуполь

Ещё один мост в ДНР по программе 2024 года завершён специалистами Госкомпании "Автодор" с опережением сроков. Работы заняли менее года. Протяжённость искусственного сооружения более 13 метров.

Старый мост дорожники демонтировали. Были установлены буронабивные сваи и забетонированы монолитные конструкции.

Так же выполнены работу по устройству железобетонных буронабивных свай, бетонированию монолитных конструкций опор. Мостовики смонтировали пролетные строения, устроили монолитный выравнивающий слой, а также уложили асфальтобетон и нанесли разметку. Территория вблизи сооружения была благоустроена.

Мост входит в состав автомобильной дороги Амвросиевка-Мариуполь, которую отремонтировали в прошлом году. Кроме того, искусственное сооружение находится вблизи пункта пропуска Шрамко на границе с Ростовской областью, к которому в 2023 году с опережением сроков капитально отремонтировали более 6 км автомобильной дороги.