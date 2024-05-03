В Бельгии выпустили на свободу "диакона смерти", который мог убить полсотни человек

В Бельгии суд досрочно освободил католического диакона Иво Поппе, осуждённого в 2018 году на 27 лет по обвинению в убийстве не менее десяти человек. Об этом пишет VRT.

Поппе арестовали в 2014 году после того, как он признался своему психиатру, что во время работы при госпитале Сакре-Кёр в городе Менене подверг эвтаназии не менее десяти человек, в том числе собственную мать и других родственников. Священнослужитель утверждал, что все они были неизлечимо больны и в нём взыграло сострадание. Мужчина вводил им в вены инсулин или воздух. После этого СМИ прозвали Поппе "диаконом смерти". Точное число его жертв неизвестно, но следствие подозревает, что их может быть не менее 50.