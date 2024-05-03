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3 мая, 14:58

В Бельгии выпустили на свободу "диакона смерти", который мог убить полсотни человек

В Бельгии суд освободил диакона, осуждённого за убийство не менее 10 человек

В Бельгии суд досрочно освободил католического диакона Иво Поппе, осуждённого в 2018 году на 27 лет по обвинению в убийстве не менее десяти человек. Об этом пишет VRT.

Уточняется, что Поппе освободили по медицинским показаниям. Адвокат рассказал, что его клиент болен раком простаты, а, находясь в заключении, не получал должного лечения. Сейчас 67-летний мужчина госпитализирован.

Поппе арестовали в 2014 году после того, как он признался своему психиатру, что во время работы при госпитале Сакре-Кёр в городе Менене подверг эвтаназии не менее десяти человек, в том числе собственную мать и других родственников. Священнослужитель утверждал, что все они были неизлечимо больны и в нём взыграло сострадание. Мужчина вводил им в вены инсулин или воздух. После этого СМИ прозвали Поппе "диаконом смерти". Точное число его жертв неизвестно, но следствие подозревает, что их может быть не менее 50.

Экс-премьер Нидерландов и его жена ушли из жизни путём "двойной эвтаназии"
Экс-премьер Нидерландов и его жена ушли из жизни путём "двойной эвтаназии"
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Shutterstock / FOTODOM

Никита Никонов
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