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3 мая, 14:52

В холдинге "Афанасий" назвали визит силовиков "театральной постановкой"

Оперативные мероприятия ведутся на территории холдинга "Афанасий" в Твери

На территорию пивоваренного завода "Афанасий" в Тверской области нагрянули правоохранительные органы. По информации телеграм-канала Tver 69 Live, силовики работают и в помещении предприятия, и на всей территории комплекса, где помимо пива производится молочная, рыбная, мясная продукция и снеки.

Фото © vk.com / Холдинг "Афанасий"

Фото © vk.com / Холдинг "Афанасий"

Причина визита силовых органов на предприятие не уточняется. В самом холдинге "Афанасий" назвали произошедшее "театральной постановкой" и заявили, что это "хороший знак для имиджа".

"Не на каждом предприятии вы такое посмотрите и тем более поучаствуете. Значит, мы хорошо работаем. Несмотря на то что мы платим в казну два миллиарда каждый год, что для нас есть гордость, это повод для чиновников потребовать отдать оставшиеся нам гроши", — говорится в сообщении холдинга в социальной сети "ВКонтакте".

Фото © vk.com / Холдинг "Афанасий"

Фото © vk.com / Холдинг "Афанасий"

А ранее таможенники благодаря посылке из Испании обнаружили наркоферму в Твери. При обыске в квартире местного жителя обнаружена комната, оборудованная для культивации марихуаны. Там находились средства интенсивного освещения, необходимые для выращивания растений, а также более 400 граммов марихуаны, 22 куста и семена конопли.

Обложка ©

vk.com / Холдинг "Афанасий"

Алексей Берковиц
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