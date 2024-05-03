В холдинге "Афанасий" назвали визит силовиков "театральной постановкой"
Оперативные мероприятия ведутся на территории холдинга "Афанасий" в Твери
На территорию пивоваренного завода "Афанасий" в Тверской области нагрянули правоохранительные органы. По информации телеграм-канала Tver 69 Live, силовики работают и в помещении предприятия, и на всей территории комплекса, где помимо пива производится молочная, рыбная, мясная продукция и снеки.
Причина визита силовых органов на предприятие не уточняется. В самом холдинге "Афанасий" назвали произошедшее "театральной постановкой" и заявили, что это "хороший знак для имиджа".
"Не на каждом предприятии вы такое посмотрите и тем более поучаствуете. Значит, мы хорошо работаем. Несмотря на то что мы платим в казну два миллиарда каждый год, что для нас есть гордость, это повод для чиновников потребовать отдать оставшиеся нам гроши", — говорится в сообщении холдинга в социальной сети "ВКонтакте".
А ранее таможенники благодаря посылке из Испании обнаружили наркоферму в Твери. При обыске в квартире местного жителя обнаружена комната, оборудованная для культивации марихуаны. Там находились средства интенсивного освещения, необходимые для выращивания растений, а также более 400 граммов марихуаны, 22 куста и семена конопли.