В холдинге "Афанасий" назвали визит силовиков "театральной постановкой"

На территорию пивоваренного завода "Афанасий" в Тверской области нагрянули правоохранительные органы. По информации телеграм-канала Tver 69 Live, силовики работают и в помещении предприятия, и на всей территории комплекса, где помимо пива производится молочная, рыбная, мясная продукция и снеки.

Причина визита силовых органов на предприятие не уточняется. В самом холдинге "Афанасий" назвали произошедшее "театральной постановкой" и заявили, что это "хороший знак для имиджа".

"Не на каждом предприятии вы такое посмотрите и тем более поучаствуете. Значит, мы хорошо работаем. Несмотря на то что мы платим в казну два миллиарда каждый год, что для нас есть гордость, это повод для чиновников потребовать отдать оставшиеся нам гроши", — говорится в сообщении холдинга в социальной сети "ВКонтакте".