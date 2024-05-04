МАК составил отчёт по авиакатастрофе с "суперджетом" в Шереметьево, где сгорел 41 человек
МАК составил окончательный отчёт по сгоревшему в 2019 году Sukhoi Superjet 100
Сгоревший в 2019 году при экстренной посадке в Шереметьево Sukhoi Superjet 100. Обложка © Wikipedia.org
Междгосударственным авиационным комитетом (МАК) закончено составление окончательного отчёта об аварии на самолёте Sukhoi Superjet 100 компании "Аэрофлот", который сгорел во время экстренной посадки в столичном аэропорту Шереметьево в 2019 году. Об этом говорится в публикации пресс-службы МАК.
"В период с мая 2023-го по май 2024 года, учитывая позицию ПАО "Аэрофлот" по проекту, комиссией были проведены дополнительные мероприятия. В результате значительного объёма работ, выполненного комиссией, проект окончательного отчёта был дополнен", — указано в сообщении.
Проект окончательного отчёта о ходе расследования по сгоревшему "суперджету" был подготовлен ещё в мае. К настоящему моменту его рассмотрели все члены МАК, документ подписан с "особым мнением" (мнение члена коллегиального органа, который не согласен частично или полностью с мнением большинства этого органа. — Прим. Life.ru) участвующего в комиссии представителя "Аэрофлота".
Теперь отчёт направят в другие государства, которые также участвовали в расследовании трагического инцидента: Франции, ФРГ и Соединённым Штатам. Документ почти полностью переведён на английский язык. После получения у сторон будет 60 дней, чтобы дать к отчёту комментарии. Кроме того, в МАК добавили, что все выявленные при расследовании факторы опасности передаются в Росавиацию, а также тем, кто отвечает за разработку, изготовление и эксплуатацию самолёта.
Напомним, страшная авария случилась почти 5 лет назад — 5 мая 2019 года, когда во время экстренной посадки в Шереметьево пламя охватило Sukhoi Superjet 100, вылетавший из Москвы в Мурманск. Тогда погиб 41 человек. Следственный комитет рассматривал несколько версий произошедшего: ошибку недостаточно квалифицированных пилотов, техническую неисправность самолёта и погодные условия.