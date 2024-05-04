МАК составил отчёт по авиакатастрофе с "суперджетом" в Шереметьево, где сгорел 41 человек

Междгосударственным авиационным комитетом (МАК) закончено составление окончательного отчёта об аварии на самолёте Sukhoi Superjet 100 компании "Аэрофлот", который сгорел во время экстренной посадки в столичном аэропорту Шереметьево в 2019 году. Об этом говорится в публикации пресс-службы МАК.

"В период с мая 2023-го по май 2024 года, учитывая позицию ПАО "Аэрофлот" по проекту, комиссией были проведены дополнительные мероприятия. В результате значительного объёма работ, выполненного комиссией, проект окончательного отчёта был дополнен", — указано в сообщении.

Проект окончательного отчёта о ходе расследования по сгоревшему "суперджету" был подготовлен ещё в мае. К настоящему моменту его рассмотрели все члены МАК, документ подписан с "особым мнением" (мнение члена коллегиального органа, который не согласен частично или полностью с мнением большинства этого органа. — Прим. Life.ru) участвующего в комиссии представителя "Аэрофлота".