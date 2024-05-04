Муфтий объяснил, можно ли мусульманам есть куличи и почему не надо от них отказываться

Мусульманам можно есть пасхальные куличи, если это угощение и при их изготовлении не использовались продукты, которые запрещены в пищу в исламе. Об этом рассказал муфтий Москвы и главный имам столичной соборной мечети Ильдар Аляутдинов, назвав некультурным поступком отказ от предложенного в качестве подарка праздничного угощения.

"Россия — это многоконфессиональное государство, где на протяжении столетий представители разных религий живут в мире и согласии. Для нашей страны является нормой, когда мусульмане и христиане с уважением относятся к праздникам друг друга, разделяя радость и трепет этих дней. Если человека угощают праздничным блюдом, а он отвергает и не принимает такой знак внимания, то это явный признак бескультурья", — объяснил он в беседе с "Газетой.ru".

Аляутдинов добавил, что верующим нужно выстраивать основанные на взаимном уважении отношения с окружающими, проявлять внимательность и чуткость к людям, не предавая при этом собственных принципов и убеждений. Таким образом, если в ингредиентах, из которых приготовлен кулич, не использовались запрещённые в исламе продукты и человек ест его с благочестивыми намерениями в качестве угощения, то ничего греховного или предосудительного тут нет.