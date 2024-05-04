"Опасное явление": МЧС предупредило жителей Кубани о сильных заморозках
МЧС: 5 и 6 мая температура воздуха на Кубани упадёт до минус трёх градусов
МЧС Кубани предупредило жителей о сильных заморозках. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
На территории Краснодарского края ожидаются заморозки, температура воздуха упадёт до минус трёх градусов. Штормовое предупреждение будет действовать 5 и 6 мая, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС Кубани.
"Ночью и утром 05.05.2024 и 06.05.2024 местами в северной половине и предгорных районах края ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы -0,1…-3 — категории опасного явления", — говорится на официальном сайте ведомства.
Кроме того, из-за заморозков на поверхности почвы повышается риск повреждения и гибели сельскохозяйственных культур и других насаждений. Специалисты рекомендуют предпринять меры по их защите.
Ранее россиянам рассказали, какую погоду ждать на День Победы в Москве. Не исключено, что к следующим выходным она, возможно, выправится. Уже сегодня, 4 мая, температура может немного повыситься до +12...+14 градусов по сравнению с +8...+10 градусами 3 мая. При этом завтра, в воскресенье, в городе будут наблюдаться осадки, дождь продлится весь день.