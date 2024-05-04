"Опасное явление": МЧС предупредило жителей Кубани о сильных заморозках

"Ночью и утром 05.05.2024 и 06.05.2024 местами в северной половине и предгорных районах края ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы -0,1…-3 — категории опасного явления", — говорится на официальном сайте ведомства.

Кроме того, из-за заморозков на поверхности почвы повышается риск повреждения и гибели сельскохозяйственных культур и других насаждений. Специалисты рекомендуют предпринять меры по их защите.

Ранее россиянам рассказали, какую погоду ждать на День Победы в Москве. Не исключено, что к следующим выходным она, возможно, выправится. Уже сегодня, 4 мая, температура может немного повыситься до +12...+14 градусов по сравнению с +8...+10 градусами 3 мая. При этом завтра, в воскресенье, в городе будут наблюдаться осадки, дождь продлится весь день.